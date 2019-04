Así desarma en directo con argumentos científicos un creyente a un ateo

"Eres uno de esos ignorantes que en pleno siglo XXI cree en Dios ¿no?" Así empieza el invitado al podcast de Emmanuel Dannan, para debatir sobre la existencia de Dios, a lo que Donnan responde: "Tan ignorante como Francis Collins."

La persona que llama al programa responde ante esto: "No sé quién es pero no me importa" y el youtuber -que es creyente- afirma rotundamente: "El padre del genoma humano, ni más ni menos." El vídeo se ha hecho viral y ya tiene más de un millón de visualizaciones solo en Youtube.

Un joven ateo reta al locutor a demostrar científicamente que Dios existe. Y el creyente responde: "El principio de causalidad por ejemplo. Este postula que todo evento tiene que tener una causa. Es inviolable. Es un buen argumento a favor del deísmo"

"Yo creo en la evolución," asegura el ateo y el creyente afirma: "La evolución no es una creencia, son teorías científicas que son observables. No son cosas en las que 'creemos'. Además el padre de la evolución fue un monoteísta."

"La teoria del 'Big Bang' fue elaborada para reafirmar la existencia de un creador."

"Darwin no era monteísta," dice el oyente entre distintos insultos y recibe la siguiente prueba: "Darwin no es el padre de la evolución. Aristóteles es el padre de la evolución. Además el trabajo de Darwin es absolutamente derivativo al trabajo de Wallace, que era espiritista. Darwin afirmaba que para que la evolución fuera posible, hacía falta detrás de ella una mano inteligente. Está en la página 92 o 93 de la autobiografía de Darwin."

Donnan empieza a enumerar diferentes científicos que sí que creen en Dios: "Alexander Fleming, Louis Pasteur, Jérôme Lejeune, William Phillips y Francis Collins." El oyente responde: "El universo se creó por el Big Bang."

"El padre de la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico y físico llamado Georges Lemaître. La razón de esa teoría fue justamente probar que el universo tuvo un comienzo, como sus creencias manifestaban. De hecho la sociedad le tildo de ser un creacionista. El término Big Bang es peyorativo. La teoria fue elaborada para reafirmar la existencia de un creador."