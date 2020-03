Salgo de nazareno en Semana Santa: ¿dónde comprar la túnica?

Un cofrade lo es todo el año, no solo durante la Semana Santa. Durante esos días en los que rememoramos la Pasión y Muerte de Cristo, cuando procesiona la talla o las tallas de cada cofradía o hermandad, hay un sentimiento más intenso, es el culmen de la preparación de todo un año. Porque las cofradías están siempre activas.

Pasada Navidad, los costaleros, cargaores u hombres del trono, que también son cofrades o hermanos comienzan a "entrenar" el baile de los pasos para procesionar durante la Semana de Pasión, incluso durante la Cuaresma.

La Semana Santa tiene todo un ritual. Desde la Misa Crismal en la que se consagran los santo óleos que se utilizarán a lo largo del año para ungir a los nuevos sacerdotes, a los bautizandos, a los fieles que reciben la Confirmación o a los enfermos durante la administración de los Sacramentos, a los Santos Oficios en los que conmemoramos la Institución de la Eucaristía -el Jueves Santo- y la pasión y muerte de Jesús -en los oficios de Viernes Santo-.

Y a lo largo de toda la semana y por todo lo largo y ancho de nuestra geografía podemos asistir a muchas manifestaciones de fe populares, que son las procesiones. Sin duda las más visitadas son las de Andalucía -las de Sevilla y Málaga-, sobre todo. Pero también son muy seguidas las procesiones de Murcia, por sus Salzillos, o las más sobrías, las castellano leonesas con la imaginería de Gregorio Fernández.

Monumento al cofrade en Palencia

Las procesiones, las estaciones de penitencia son el punto final de una larga preparación. No solo una preparación física para los que portan las imágenes, los tronos, la vestimenta, las túnicas de los nazarenos, los capirotes, capas, guantes..., todo se cuida con devoción.

Y quienes confeccionan estos trajes, estas túnicas también tienen una dedicación casi anual, en realidad paran un par de meses, "entre finales de mayo y julio" como destaca a cope.es Mari Carmen Arellanos, dueña de la empresa sevillana Túnicas Nazarenas que lleva 20 años dedicándose al mundo de la confección, a los servicios textiles.

Túnicas online

Los cofrades, los hermanos están deseando que llegue la Semana Santa para acompañar en la calle a Jesús atado a la columna o ante Pilatos, para ir pegado al trono de su Cristo ya sea yacente o clavado en la cruz, ir al lado de su Virgen Dolorosa, de la Esperanza, junto a la Verónica... Hay cofrades, hermanos que llevan vistiéndose de nazarenos desde niños siguiendo una tradición familiar y hay quien, sin ser hermanos de ninguna cofradía, por una promesa, por penitencia deciden ponerse la túnica de nazareno y el capirote, un año.

Lo normal es que cada penitente, cada cofrade tenga su túnica. Antes las cofradías encargaban túnicas de distintas tallas para los penitentes ocasionales, algo que se ha dejado de hacer, "nos encargaban túnicas que cada año se las alquilan a hermanos, para los que salen solo un año y también para los niños. Pero las hermandades se gastaban bastante dinero y había gente que las devolvían en mal estado y han dejado de hacerlo" nos cuenta la dueña de Túnicas Nazarenas, que confecciona túnicas, capas y antifaces para los capirotes sobre todo para las hermandades sevillanas, pero el comercio online, le ha proporcionado clientes de cofradías de toda España: Toledo, Barcelona, Madrid, "vendemos cada vez más por la web, somos la única tienda online de este tipo, el line commerce de túnicas nazareas".

La venta a través de internet también le ha proporcionado a esta emprendedora sevillana clientes jóvenes "están acostumbrados a comprar por internet y compran después de ver la web". Son túnicas a medida porque para los interesados, Mari Carmen explica en su página web cómo hay que tomarse las medidas.

Vídeo Así se deben tomar las medidas

Las túnicas se elaboran durante todo el año

El periodo de mayor actividad para las empresas que confeccionan las túnicas de nazarenos es el que va desde enero hasta marzo o abril, según la fecha en la que se celebre Semana Santa. Nada más pasar Navidad, en Túnicas Nazarenas se reciben el mayor número de encargos.

"Cogemos encargos todo el año, las fechas fuertes son desde que termina la Navidad hasta la semana antes de Semana Santa. Aunque atendemos incluso hasta el día de antes de las procesiones porque siempre hay quien no se lo ha probado y al ir a ponerse la túnica no le vale, o quien quema el antifaz al plancharlo. Cuando pasa Semana Santa me hago un stock de túnicas y seguimos recibiendo encargos porque la gente sigue motivada como para salir al año que viene".

Audio Mari Carmen Arellanos, dueña de Túnicas Nazarenas nos cuenta cuándo es el periodo de mayor demanda

Entre 100 y 500 euros

Elaborar un traje de penitente, una túnica de nazareno conlleva, en algunos casos, mucho trabajo. No solo es la túnica en cuestión y el antifaz que cubre el capirote, hay escudos, capas, bordados, elementos que hacen que "un traje de cofrade puede salir por entre 100 euros hasta 500 euros, dependiendo de si lleva terciopelo, si está elaborado en sarga, los escudos que van bordados en oro como por ejemplo el traje de los nazarenos de la Esperanza de Triana de Sevilla" explica Mari Carmen, precio que "en tienda puede llegar hasta 800 euros".

También las hay más baratas cuando no están hechas a medida sino por tallas; las túnicas en stock pueden costar entre 100 o 200 euros y hay diferencia entre la túnica para adulto o para niño, para los más pequeños puede costar entre 90 y 100 euros.

Audio "Una túnica puede costar entre 100 y 500 euros dependiendo de la talla y los materiales"

Un equipo que trabaja todo el año

Existe toda una industria en torno a la confección de los trajes, de las túnicas para los nazarenos. Mari Carmen Arellanos es una de esas mujeres que ha creado todo un equipo en torno a esta industria. Cuenta con un grupo de cinco personas durante todo el año, equipo que crece hasta veinte personas en los meses de mayor demanda que son los tres primeros meses del calendario cuando crecen y mucho los pedidos.

Vídeo

Estirar las telas, cortar, coser...

Vídeo

Se cuidan todos los detalles, como colocar los escudos de cada hermanda, de cada cofradía. La telas: terciopelo, sarga, escudos bordados en oro...

Vídeo ¿Cómo se cosen los escudos de cada cofradía?

