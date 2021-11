Carta pastoral de Mons. Sebastià Taltavull: En la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo

¿Qué es este nuevo «Reino»?

Este tema ha sido siempre central en la catequesis y la predicación de la Iglesia. Acostumbrados a pensar las palabras «reino» y «rey» en términos políticos, Jesús, por la mentalidad que tiene la gente de su tiempo, las utiliza y, a la vez, cambia su significado y les da uno radicalmente nuevo. Ya lo dice a Pilatos, «mi reino no es de este mundo» (Jn 18,36), es decir, no sigue ni las pautas ni el estilo de los reinos de este mundo. Jesús introduce un estilo nuevo que será el que definirá el cristianismo, la vida y el estilo de sus seguidores, y lo asumirá la Iglesia, signo visible, sacramento de Jesucristo en medio del mundo. El reinado de Jesús no tiene nada que ver con aquello a que estamos acostumbrados cuando contemplamos cómo funcionan los gobiernos de este mundo. El reinado de Jesús es la implantación del amor por encima de todo y, con él, el destino definitivo del hombre y la humanidad en Dios, un reinado que no terminará jamás.

Este nuevo «Reino» ya ha comenzado desde la muerte y resurrección de Jesús. Él ya lo ha inaugurado y le ha dado proyección de futuro y realización en el presente. Los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio constante de ello y enseñan cómo Jesús lo explica. Miremos las parábolas y todas sus enseñanzas: todo habla de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. Como he mencionado antes, el Reino de Dios es central en la catequesis para profundizar en el significado del porqué ha venido Jesús y cuál ha sido su buena noticia. El primer anuncio, el anuncio principal es lo que dice el contenido de lo que es este nuevo «Reino». Es importante que lo aprendamos bien, tal como nos lo dice el papa Francisco: «Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte» (EG 164). Quiere que este anuncio resuene en boca de todo catequista y, consiguientemente, de todo cristiano.

El «Reino» es el ámbito en el que nos relacionamos con Dios, gracias a Jesús, es la nueva situación en la que somos llamados a vivir, a practicar los valores evangélicos y hacer realidad en nosotros todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho. También dice Francisco que «la propuesta es el Reino de Dios (cf. Lc 4,43); se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales» (EG 180).

Jesús nos quiere de su «talla», entusiasmados con su «verdad», hombres y mujeres de la cabeza a los pies, conscientes de nuestra dignidad de hijos de Dios, responsables del proceso personal de integración de la fe en la vida, la que nos hace cristianamente adultos, tanto en lo que afecta a las relaciones entre las personas, como con Dios y con el entorno natural.