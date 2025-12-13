El Andorra aprovecha la mala racha del Real Valladolid en casa

Tras la victoria ante Huesca, en la que, por fin, se les "abrió el arco" a los vallisoletanos, el técnico uruguayo, Guillermo Almada, optó por mantener el mismo once inicial para hacer frente a un Andorra necesitado, ya que llevaba diez jornadas sin ganar.

Y, como suele ser habitual en el juego blanquivioleta, ya de inicio se impuso una importante presión por parte de los locales en el bloque alto, para tratar de sorprender al rival en los primeros compases.

Esa intensidad permitió a Juric disfrutar de una tempranera ocasión clara, pero su remate de cabeza, tras un buen centro lateral de Iván Alejo, terminó golpeando la red, por fuera.

Mas eso no amedrentó a los andorranos, que echaron mano de su capacidad de lucha y también buscaron la posesión del balón, para empezar a generar llegadas al área vallisoletana y buscar el error en la zaga local que pudiera permitirles abrir el marcador.

Así, Villahermosa provocó una falta peligrosa al borde del área que, sin embargo, no llegó a la meta de Guilherme, ya que el disparo se estrelló en la barrera, pero sí tuvo un efecto positivo sobre el equipo de Carles Manso, que empezó a adquirir más protagonismo con el balón.

Además, la defensa del cuadro tricolor también contribuyó a aportarle tranquilidad ante un Real Valladolid que no dejaba de trabajar para generar. Mucha igualdad en ambas áreas que obligaba a todos los futbolistas a poner los cinco sentidos en cada jugada.

Áron Yaakobishvili fue adquiriendo mayor protagonismo, al frustrar el gol de los blanquivioletas con una buena intervención ante el disparo raso de Biuk. Y, en la jugada posterior, con un parada de mérito, que impidió el tanto de Juric, tras una magnífica jugada de Chuki.

Con el 0-0 se llegó al descanso. Un partido tremendamente abierto, en el que cualquier detalle podía resultar determinante. El mejor ejemplo de ello, la parada de Guilherme al disparo de Lautaro nada más reanudarse el juego, que podía haber inaugurado el marcador del José Zorrilla.

O el fallo garrafal en el disparo de Biuk, solo delante del portero, que mandó fuera de manera inexplicable. ¿En qué se empezaba a traducir tanto fallo de los locales? En frustración, precipitación y miedo, de las que podía aprovecharse el Andorra.

Un 'deja vù' para los aficionados vallisoletanos, que seguían sin poder ver una victoria de prestigio de los suyos en feudo propio. Y ni con los cambios en una y otra escuadra cambiaba la dinámica, con lo que se mantenía esa falta de acierto ante la portería.

El Real Valladolid perdonó demasiado. Volvía a ser incapaz de ofrecer un partido redondo a sus seguidores, con goles, con consistencia, con ideas claras. Y minutos antes de que la colegiada pitase el final, el estadio empezaba a vaciarse.

El Andorra estaba dándole una auténtica lección de capacidad de lucha, de aguante físico y de paciencia, al Real Valladolid. Y esa entrega se tradujo en un gol, el único del duelo. El que marcó Minsu en el minuto 92, sin que la defensa pudiera frenarle, ni Guilherme parar su tiro raso.

La cara de Almada era un poema, al igual que la de los socios, que empezaron a pedir la salida del técnico uruguayo, tras una nueva catástrofe del equipo ante un rival que rompía, con ese solitario tanto de Minsu, su racha negativa.

ficha del partido

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Ponceau (Meseguer, m.52), Juric; Peter, Chuki (Lachuer, m.71), Biuk (Tenés, m.61); Latasa (Arnu, m.71).

Andorra: Aron Yaakobishvili; Carrique, Gael Alonso, Molina, Martí Vilà; Álvaro Martín (Domenech, m.89), Akman (Le Normand, m.89), Villahermosa; Nieto (Minsu, m.75), Lautaro (Olabarrieta, m.60), Jastin.

Goles: 0-1, m.92: Min-su.

Árbitro: Marta Huerta de Haza (Comité canario). Amonestó a los locales Ponceau (m.3), Guille Bueno (m.43), Iván Alejo (m.77), y a los visitantes Molina (m.15), Olabarrieta (m.71).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 14.897 espectadores.