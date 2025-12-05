Las tres coincidencias que llevan a España a soñar con la segunda estrella

España ha conocido hoy quienes serán sus rivales de cara al próximo mundial de 2026. La debutante Cabo Verde, Arabia Saudí y la Uruguay de Marcelo Bielsa, Valverde, Giménez y Araujo. El primer partido será contra la debutante y lo cerrarán contra el conjunto celeste.

Así han quedado los 12 grupos del Mundial 2026

El debut de España se producirá el lunes 15 de junio, aunque no se sabe en que ciudad será. Puede ser en Atlanta o Miami. Tras el sorteo siempre es el momento de cábalas y supersticiones y viendo el grupo de España hay varios motivos para creer en alcanzar la segunda estrella el domingo 18 de julio.

las 3 cábalas de españa

La primera de las coincidencias con el Mundial de 2010 en Sudáfrica es que España está en casillada en el grupo H, el mismo que en la cita mundialista que termino con Casillas levanto la Copa del Mundo. Precisamente el ex arquero español al conocer este dato ha manifestado que "esperemos que pueda ser una continuidad de lo que paso en Sudáfrica, respetamos mucho al resto de selecciones, pero España parte como una de las favoritas".

EFE Tom Brady muestra la papeleta de España en el sorteo del Mundial 2026

La segunda conjetura tiene que ver con el partido inaugural. En 2010 aquel partido fue entre Sudáfrica y México que termino con empate a 1 en el marcado y con la celebración de Tshabalala guardada en la retina. Ese partido pero con México ejerciendo de locas será el partido que de comienzo al Mundial de 2026 el próximo 11 de junio.

Y por último la tercera y no menos importante es que España llega a la cita mundialista repitiendo una condición, ser campeón de Europa. En 2010 llegó tras ganar la Euro de 2008 ante Alemania con aquel gol de Torres y llega a 2026 defendiendo la corona de campeón Europeo que se logró con el gol de Oyarzabal ante Inglaterra.