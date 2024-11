Tomás Guasch valora las palabras de Ancelotti y manda un aviso al Real Madrid: "¿El juvenil o primer equipo?"

El Real Madrid atraviesa un mal momento después de la derrota del pasado martes ante el Milan en la Liga de Campeones por 1-3.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que creen "haber encontrado la solución" a los problemas del equipo en los últimos partidos y espera que los jugadores puedan "actuar" en consecuencia este sábado ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, y aunque es un "momento difícil" espera que no bajen los brazos y que estén "más altos que nunca".

Cordon Press Carlo Ancelotti durante una rueda de prensa en Valdebebas.

"Obviamente, sí hemos hablado, hemos intentado evaluar la situación con los jugadores. Creemos haber encontrado la solución. Esta es la teoría, después está la práctica, hay que actuar mañana intentando sacar una versión distinta de la de los últimos partidos. Veo al equipo unido, motivado, consciente de lo que está pasando y consciente de que lo que hemos detectado es la solución correcta. Hay que esperar a mañana para ver si actuamos de la manera correcta", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que todo este análisis de la situación es "teórico" y que la "práctica" será este sábado. "Tenemos que enfrentarnos a la realidad, que es que en los últimos partidos hemos perdido. Tenemos que hacerlo de manera distinta. Pensamos haber detectado esto, a ver mañana si esto es la realidad", dijo. "Pensamos que se puede sacar el momento adelante con una distinta actuación. Después de las palabras, hay que actuar. Estamos convencidos de que sí. Hoy son palabras, pero las palabras se las lleva el viento; la actuación no, la actuación se queda en el campo y en el ojo de todos nuestros aficionados", añadió.

Osasuna viaja a Madrid con la ilusión de dedicar su victoria a su entrenador, un Vicente Moreno que regresó este viernes a Pamplona tras su estancia en su localidad natal, Massanassa, muy afectada por la DANA en Valencia.

CA Osasuna Vicente Moreno en Tajonar

El osasunismo aguarda con altas expectativas la cita tras un comienzo liguero que pocos hubiesen imaginado después del adiós de Jagoba Arrasate. Con 21 puntos en la mochila, el futuro del curso se ve con la tranquilidad necesaria para intentar un asalto a la cancha del campeón.

La cómoda situación en quinta posición ofrece al equipo la posibilidad de mostrar su ambición tras la última victoria frente al Valladolid. De menos a más, la plantilla ha ido encajando para mostrar un eléctrico juego con Budimir y Bryan como encargados de finalizar en área contraria.

Nuestro compañero Tomás Guasch, se pasó por #TiempodeAnálisis para hablar de la actualidad del Real Madrid después de esta semana. En su análisis, también analizó las palabras de Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Sacrificio, concentración y fuerza de equipo, espíritu de equipo. Bueno, eso es lo que ha dicho Ancelotti, ¿se refiere al juvenil del Madrid o al primer equipo que entrena él? Porque eso parece que se esté diciendo a chavales de 16 y 17 años. Concentración, sacrificio, eso para un futbolista profesional pues como el soldado con el valor que se le supone, ¿no? Es misterioso", señaló.

EFE Los jugadores del Real Madrid tras el tercer gol del Milan

Y ante el encuentro ante Osasuna de este sábado, Guasch no descarta nada si los de Ancelotti no consiguen la victoria: "Es un partido que los más tremendistas hablan de posibilidad de pañolada en el Bernabéu como en los viejos tiempos. Otros esperan, bueno, pues que el equipo reaccione y al menos esté por la labor. Es un examen, es evidente que es un examen, ¿no? Una derrota, pues yo sé qué consecuencias podría tener".

"Recuerdo la noche de la Supercopa con el Atalanta, esa noche o el día siguiente, yo me acuerdo que comenté ante la euforia, ¿no? Mbappé y tal, los siete títulos, los siete competiciones que va a jugar el Madrid. Bueno, pero ¿qué? ¿Va a ganar el Madrid otra vez la Copa de Europa, me decís? Oiga, que son seis en once años, le sale una cada año y medio", sentencia el comentarista de Tiempo de Juego.

