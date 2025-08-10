Bartra carga, tras la lesión de Isco, contra la permisividad de los árbitros durante la pretemporada: "Si se para antes, estas cosas no pasan"

Este sábado, Isco Alarcón se fue cojeando y el muletas de su partido amistoso contra el Málaga en el XXXV edición del Trofeo Costa del Sol. El Betis volvió a La Rosaleda, aunque lo hizo con malas noticias, tras la entrada que recibió Isco cuando Larrubia, bigoleador, se lanzó al suelo para tratar de robarle el balón al andaluz. En ese momento golpeó su tobillo izquierdo, el mismo por el que tuvo que ser operado en mayo de 2024 tras sufrir una fractura de peroné.

Lo cierto es que el jugador del Betis ha recibido muchas faltas durante toda la pretemporada. De hecho, en su partido contra el Como llegaron a las manos en el descanso por las duras entradas de los jugadores del equipo italiano.

la reacción de bartra

Por eso, Bartra, tras el partido contra el Málaga, fue preguntado por el estado en el que se encontraba Isco. "Está, bueno... es más de lo mismo, patadas a destiempo. Si se paran antes, estas cosas no pasan. Como la de Iker (Losada) al final. Esperemos que quede en un golpe y ya está".

El central aprovechó para valorar la pretemporada: "Ha sido una pretemporada, en general, con cosas positivas y otras muy mejorables. Para eso está este tiempo, para ponernos a punto físicamente y después, a nivel de juego, tenemos cosas buenas, pero como hoy, mejor que pasen ahora, que no nos jugamos los puntos".