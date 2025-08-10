Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo

Isco, durante la final de la Conference League entre el Betis y el Chelsea.

Este sábado Isco Alarcón se tuvo que retirar lesionado en su partido de pretemporada contra el Málaga. Tras las pruebas médicas realizadas por el equipo, se ha anunciado que "sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo.

Se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto. El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso".

Aunque el club no ha dado fechas, lo más probable es que esté alejado de los terrenos de juego prácticamente tres meses.