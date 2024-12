Tomás Guasch recuerda lo que pasó en un Barça-Atlético: "Y no fue sancionado"

Este sábado se disputa un auténtico partidazo en el Estadio Olímpico Lluís Companys entre el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Ambos equipos lideran la clasificación con 38 puntos, uno por encima del Real Madrid, y los dos equipos madrileños con un partido menos. Partidazo que se podrás vivir en Tiempo de Juego desde las 21:00h con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva española.

BARCELONA

El técnico alemán del Barcelona Hansi Flick ha admitido en la víspera del encuentro ante el Atlético que el partido "no es una final", aunque sí un choque "importante" ante uno de "los mejores equipos de LaLiga".

Flick ha recordado que cuando empezó la temporada pocos hubieran confiado que a estas alturas del curso su equipo estuviera primero en el campeonato doméstico y segundo en la Champions.

"Hemos sufrido alguna derrota, como ante el Leganés o Las Palmas, en partidos que tendríamos que haber ganado, pero mañana será otro día, seguiremos luchando hasta el final de temporada", ha comentado.

EFE Hansi Flick reconoce que su equipo no está en el mejor momento de la temporada.

El entrenador del Barcelona ha alabado el trabajo realizado por Diego Pablo Simeone al frente del Atlético. "Creo que lleva 700 partidos con el Atlético, es increíble el trabajo que hace y le tengo todo el respeto. Me encanta su trabajo, su emocionalidad, su equipo es como él", ha dicho.

Además se ha referido al buen momento del Atlético de Madrid, que es el equipo en mejor dinámica en la competición doméstica. "Han conseguido once victorias seguidas, será un partido duro y difícil que tenemos muchas ganas de jugarlo", ha insistido.

ATLÉTICO

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó por su parte este viernes que "el protagonismo y la intención" de luchar por LaLiga en Primera División "no" puede estar condicionado por "el escenario" de esta jornada porque hay que salir con esa idea "en todos lados", y añadió que el triunfo contra el Barça, que situaría líder a su equipo, no abriría la puerta para hacer "algo importante" en la competición con tantas jornadas pendientes.

"Si proponemos solo eso (poder luchar por el título) porque jugamos contra el Barcelona, estamos mal encaminados. Tenemos que proponer en todos lados. Nadie te asegura que solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido, se te abre la puerta para algo importante porque quedan 20 partidos más. El protagonismo y la intención no involucra el escenario, así que no lo tomo como una situación así", comentó en rueda de prensa.

EFE Simeone nunca ha ganado en el campo del Barcelona como entrenador.

Los rojiblancos acuden a Barcelona con la posibilidad de ponerse líderes, aunque el entrenador insiste en que "quedan cinco meses". "Tenemos los mismos puntos que teníamos el año pasado, la diferencia es que el Real Madrid y el Barcelona no tienen los puntos que tenían el año pasado. Nosotros estamos atravesando medianamente los caminos que siempre recorremos, después los resultados de los rivales verán hasta dónde nos dejan competir", manifestó.

LA PREVIA DE TOMÁS GUASCH

El comentarista de los programas deportivos de COPE, Tomás Guasch, ve así la previa: "Ustedes saben perfectamente y si no se lo cuento yo, que la última vez que el Atleti ganó en feudo azulgrana le entrenaba Pepe Murcia. Sí señores, el 5 de febrero se cumplirán 19 años".

"En el Barça-Atleti no ha habido, últimamente, partidos de grandísima trascendencia, de un interés brutal", apunta Guasch a la vez que recuerda lo que pasó en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 1999-2000: "Salió el Barcelona con Pep Guardiola a la cabeza, al capitán, fue el que se comió el sapo, imagino que el más amargo de su vida, el sapo de decirle al árbitro mire usted que no vamos a jugar porque dice el presidente que no tenemos jugadores. Una chufa importante. No, el Barça no fue sancionado por eso, porque le amnistió aquel fenómeno mundial Ángel María Villar y a la mañana siguiente volvió a jugar la Copa y la Liga de lo que necesitó sin mayor problema".

