Un gran Barcelona derrota a un pésimo Real Madrid; en El Tertulión de los domingos

Comenzamos el Tertulión de los domingos hablando de la clara victoria del Barcelona en la final de la Supercopa ante el Real Madrid (1-3). Con esta victoria, Xavi consigue su primer título como entrenador de los azulgranas. Gavi, autor de un gol y de dos asistencias, fue nombrado mejor jugador del partido.

Gavi, el mvp de la final

Paco González: “Alguien cercano a Laporta no debe estar contento con Xavi y eso le habrá llegado y Laporta ha querido manifestar todo lo que le apoya, antes y después del partido”.

“Gavi o es muy obediente, muy inteligente o las dos cosas, por cómo llega a los espacios, como se anticipa, cómo las huele...”

Manolo Lama: “El fútbol de hoy en día, los partidos se ganan en el centro del campo y tienes que poner ahí todo lo que tengas”

Miguel Rico: “Esta competición te da muy poco y te quita mucho. Gavi es mucho más técnico que lo que parece en el campo, viendo su despliegue físico. Es un jugador extraordinario. Hoy las tres cosas han sido con la piernas izquierda, que no es su mejor pierna. Ha aparecido el mejor Barça jugando con cuatro centrocampistas. No ha puesto nadie de extremo izquierda y es por donde más han jugado”.

Roberto Palomar:”Al Barcelona le cuesta menos poder jugadores de esta edad. Estamos acostumbrados a ver a Gavi como una turbina y hoy ha tenido finura, como el gol ante Courtois. Ha subido un peldaño más. Es el triunfador de la noche”

Santiago Cañizares: “De todos los chavales, hay dos cosa que admiro: se ponen la camiseta del Barça y no les queda grande, y eso es extraordinario. En nuestra generación era muy difícil que con esa edad nos sentara bien porque estábamos muy verdes. Es extraordinario también asimilar el éxito... es muy difícil digerir todo para un niño y este chico lo demuestra cada día y que es un ejemplo para futuras generaciones”

Tomás Guach: “Gavi ha jugado el partido de su vida. Me parece fundamental poner a cuatro y, uno por uno, eran mejores que los que ponían antes (Rafinha, Ferran). Y sigo esperando a Ansu Fati, que me parece el diferente”

Pérez de Rozas: “Solo tengo tres camisetas guardadas. Cada vez que veo a Gavi me acuerdo de Neskeens”.

“Dijimos que era vital que el Barcelona jugara con cuatro centrocampistas”

Albelda: “Xavi solía meter a Gavi por dentro y hoy lo ha metido por la izquierda, como hacía con Iniesta. Creo que ha sido un 4-3-3 porque Gavi estaba muy pendiente de Carvajal. A partir de ahí, con movilidad, desmontas el sistema”

Un gran Barcelona contra un pésimo Real Madrid

Paco González: “La noticia de la final es que el Madrid no ha competido en una final por primera vez en la historia. Ha sido más importante la forma que el fondo que refleja un problema de pantilla y una forma de jugar cuando está mal y contra los equipos 'guardiolescos' que tienen el balón y te presionan arriba. Ha sido baño táctico por aciertos de Xavi, como cegar la banda derecha y porque Ancelotti ha querido insistir en lo mismo. Ahora no va a fichar nada pero tiene que fichar un sustituto de Hazard, de Mariano y un lateral izquierdo y uno derecho titulares”

Manolo Lama: “La rebeldía no funciona cuando las piernas no te funcionan. Cuando no puede, no puede. El Madrid el año pasado tuvo un mal momento y lo solucionó porque el Barça y el Atleti estaban mal y sacaba los partidos como los sacaba. Hizo una Champions brutal y salió campeón de Liga. Ahora los jugadores tienen un año más, han perdido a Casemiro, no tenían a Tchouameni y Benzema y Vinicius están peor que el año pasado”

Roberto Palomar:”Hay un problema estructural".

Santiago Cañizares: “Lo que más castiga al Real Madrid es cómo ha perdido y el nivel de forma; el equipo está francamente mal a nivel colectivo y parece que el técnico no tiene la llave para resolverlo. A nadie le ha sorprendido que el Madrid haya hecho un mal partido, y eso no es bueno. Han querido pero no han podido”

Siro López: “El problema del bajón del Madrid viene desde octubre. Ancelotti no ha sido autocrítico, como si hubiera sido un accidente lo de hoy. Creo que el Madrid ha echado en falta a Tchouameni y yo decía en agosto que no entendía que vendiera a Casemiro, que se tendría que haber quedado”.

Tomás Guach: “Hay partidos que te marcan la vida de un entrenador, como a Cruyff en la final de Copa contra el Real Madrid”

“No ha habido final porque ha sido un monólogo. Lo que este partido deja es que si lo del Madrid es a propósito, si es una cuestión de la preparación física... o es un socavón. Es un problema de una caída tremenda de un equipo que ha dejado de competir. Están todos mal”

Pérez de Rozas: “Le podemos dar el valor que queramos pero era un Clásico y eso tiene un valor tremendo. Realmente, lo que ha ocurrido es muy importante para el Barcelona, sus futbolistas y el entrenador; ha zarandeado de una manera bestial al Real Madrid y a su entrenador. El Madrid ha tratado de jugar con la suficiencia del 'ya ganaré'”.

Albelda: “Hemos visto acciones que hacen ver cómo están los jugadores del Real Madrid”