14 MAR 2026 | Poligramas
Esta semana Poli Rincón ha visto la película 'Máquina de Guerra' ¿Le habrá gustado? ¿Cuántos 'hipólitos' le dará?
Teresa Vasallo Fernández
Publicado el
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Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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