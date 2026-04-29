Petón analiza el empate entre Atlético y Arsenal en Champions: "Hoy, el Atleti ha impuesto respeto; el Arsenal tiene que tener miedo"

El Atlético de Madrid y el Arsenal han empatado a uno en la ida de las semifinales de la Champions League disputada en el estadio Metropolitano. El resultado deja la eliminatoria completamente abierta para la vuelta en Londres, pero para Petón, colaborador de Tiempo de Juego, el mensaje que ha mandado el equipo de Simeone es más importante que el propio marcador.

Un Atlético de dos caras

El encuentro estuvo muy igualado en sus primeros 45 minutos. El Arsenal se adelantó justo antes del descanso gracias a un gol de penalti transformado por Gyokeres en el minuto 43, tras una falta de Hancko dentro del área que desequilibró la balanza a favor del conjunto inglés.

EFE Los jugadores del Arsenal celebran el gol de Gyokeres contra el Atlético.

Tras el paso por vestuarios, el Atlético de Madrid mostró una cara completamente diferente. El equipo de Simeone impuso un ritmo arrollador, encerrando al Arsenal en su propio campo y generando ocasiones claras, como un disparo de Griezmann que se estrelló en la escuadra en el minuto 62.

La insistencia rojiblanca tuvo su premio en el minuto 56, cuando el colegiado, previa revisión en el VAR, señaló un penalti por mano dentro del área 'gunner'. Julián Álvarez fue el encargado de transformar la pena máxima, fusilando la portería de David Raya para poner el definitivo 1-1 en el marcador.

EFE MADRID, 29/04/2026.- Los jugadores del Atlético de Madrid aplauden a su afición al finalizar el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal disputaron este miércoles en el estadio Metropolitano, en Madrid. EFE/Kiko Huesca

El análisis de Petón: 'Ha impuesto respeto'

Para Petón, el empate es un mal menor comparado con la demostración de fuerza del equipo. En los micrófonos de Tiempo de Juego, el analista aseguró que el club madrileño ha logrado algo clave: "ha hecho algo mejor el Atleti, y es posicionarse ante el partido de Londres como un equipo al que el Arsenal tiene que tener miedo". Según él, el equipo ha impuesto respeto.

El Arsenal tiene que tener miedo" Petón

Aunque admitió que le "gustaba más el 0-0 por el hecho de demostrar invulnerabilidad", Petón valora muy positivamente la reacción del equipo en la segunda mitad. Considera que el Atlético "ha impuesto ese nuevo orden a base de, en la segunda parte, colocar al Arsenal en su portería", una imagen que infunde temor de cara al decisivo choque en el Emirates Stadium.

La enfermería, el 'único miedo'

Sin embargo, no todo es optimismo en el análisis del comentarista. La principal preocupación se centra en el estado físico de los jugadores clave. "Mi único miedo, de verdad, el único es el examen médico esta noche y mañana de los jugadores, solo eso", confesó Petón, mostrando su inquietud por el esguince de tobillo que obligó a retirarse a Julián Álvarez en el minuto 76.

Mi único miedo, de verdad, el único es el examen médico esta noche y mañana de los jugadores" Petón

La importancia del delantero argentino es capital para Petón, que lo considera "definitivo". A su posible baja se suma la ausencia confirmada de Pablo Barrios, un jugador que "siempre lo echo de menos". La incógnita, por tanto, es clara para el analista de cara a la vuelta: "veremos con qué fuerza llegamos".