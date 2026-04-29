FÚTBOL | ATLÉTICO
El Atlético, pendiente de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone
Ambos jugadores se retiraron tocados durante el encuentro ante el Arsenal.
Agencia EFE Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
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Julián Álvarez, delantero del Atlético, ha sido sustituido por Alex Baena en el minuto 75 de partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tras estar una minutos cojeando por el césped. El argentino llegó a sentarse en la hierba hasta que Simeone efectuó el cambio.
Minutos antes, Robin Le Normand sustituyó tras el descanso a Giuliano Simeone, que terminó con molestias físicas el primer acto del partido. El cambio significó que Marc Pubill pasara al lateral derecho de los rojiblancos y Le Normand formara la pareja de centrales junto a Hancko.
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