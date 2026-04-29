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El Atlético, pendiente de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone

Ambos jugadores se retiraron tocados durante el encuentro ante el Arsenal.

El Atlético, pendiente de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone

El Atlético, pendiente de Julián Álvarez y de Giuliano Simeone

Agencia EFE Redacción Deportes

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Julián Álvarez, delantero del Atlético, ha sido sustituido por Alex Baena en el minuto 75 de partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal, tras estar una minutos cojeando por el césped. El argentino llegó a sentarse en la hierba hasta que Simeone efectuó el cambio.

Julián Álvarez se duele durante el Atlético - Arsenal

EFE

Julián Álvarez se duele durante el Atlético - Arsenal.

Minutos antes, Robin Le Normand sustituyó tras el descanso a Giuliano Simeone, que terminó con molestias físicas el primer acto del partido. El cambio significó que Marc Pubill pasara al lateral derecho de los rojiblancos y Le Normand formara la pareja de centrales junto a Hancko.

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