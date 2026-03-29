El Zaragoza tumba al Racing y sueña con la salvación

El Real Zaragoza venció este domingo al líder de Segunda División, el Racing de Santander (2-0), en un meritorio partido de los blanquillos con el que sometieron a un peligroso rival y que les permite creer todavía más en la permanencia.

El Zaragoza llegaba vigésimo en la tabla al encuentro, a seis puntos de la salvación y tras encajar una derrota ante el Deportivo de La Coruña (1-2) la semana pasada que, no obstante, dejó buenas sensaciones en juego y actitud.

Y el Racing recalaba en el Ibercaja Estadio líder, aunque plagado de bajas, hasta nueve, y tras caer con estrépito en casa (0-4) ante el Albacete en la anterior jornada.

Por razones bien distintas, el partido suponía una importante cita para ambos equipos; en el caso de los visitantes, para afianzar su primera plaza y, para los blanquillos, para dar un paso más en su lucha por seguir en Segunda División.

Aunque la primera parte concluyó con 0-0 en el marcador, daba la sensación de que los locales merecían ir por delante, pues estaban logrando apaciguar a un peligrosísimo rival y que Ezkieta fuera el jugador más destacado de los visitantes.

El técnico del Racing, José Alberto López, movió ficha e introdujo a Sergio y Maguette por Aldasoro e Íñigo para una segunda parte en la que el conjunto cántabro salió más dominante. Pero las interrupciones y molestias de los jugadores continuaron en la segunda mitad con acciones como la que obligó a poner un aparatoso vendaje en la cabeza a Pablo Insua tras recibir un golpe de Andrada en el minuto 54.

En la incertidumbre y el desorden, el Zaragoza, que mantenía su once inicial en el campo, volvió a coger impulso y primero fue Hugo Pinilla el que disparó para lograr un córner en el minuto 60. Y dos minutos después, un tiro de Rober se fue lamiendo el poste tras recibir un buen balón de Pinilla, que había completado una gran jugada individual con la que dribló a varios rivales.

Finalmente, en el minuto 74, Dani Gómez introdujo a placer el balón en la portería, después de que Ezkieta despejara un disparo de Pinilla y Francho sirviera en bandeja el rechace al delantero en el área pequeña. Con la afición volcada en el Ibercaja Estadio, el gol en propia puerta de Marco Sangalli puso la puntilla al duelo en el 87, un 2-0 que llegó después de un centro endiablado de Keidi Bare que rubricó una victoria vital para el Zaragoza.

FICHA DEL PARTIDO:

2. – Real Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios; Keidi Bare, Saidu (Mawuli, min. 82), Francho (Cuenca, min. 76), Rober, (Toni Moya, min. 87) Hugo Pinilla (Tasende, min. 76); Dani Gómez (Kodro, min. 86).

0. – Racing de Santander: Jokin Ezkieta; Mario García, Facu, Manu Hernando, Javi Castro (Sangalli, min. 82); Íñigo (Maguette, min. 46), Damián (Diego Fuentes, min. 75), Íñigo Vicente, Aldasoro (Sergio, min. 46), Andrés; Santi Franco (Villalibre, min. 64).

Goles: 1-0. M.74: Dani Gómez; 2-0. M: 87: Sangalli (p.p).

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Mostró cartulina amarilla a Keidi Bare (m. 30), Insua (m. 84) y Aguirregabiria (m. 91) del Real Zaragoza y a Javi Castro (m. 21), Íñigo Vicente (m. 43) y Santi Franco (m. 45) del Racing de Santander.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo segunda jornada de Segunda División, disputado en el Ibercaja Estadio de Zaragoza ante 16.105 espectadores.