Ángel Piqueras se rompe el fémur en el sobrecogedor accidente que marcó el inicio de Moto2 en el circuito de Las Américas

Imagen del momento del accidente de la carrera de Moto2 en Estados Unidos

La carrera de Moto2 en el Gran Premio de Estados Unidos dejó una imagen absolutamente sobrecogedora: el accidente en el que se vieron involucrados siete pilotos, entre ellos, el español Ángel Piqueras, que se llevó la peor parte al sufrir una rotura de fémur, tal como confirmó el jefe de su equipo, Óscar Manzano.

"Lo importante es que está bien. Lo único, que tiene una fractura de fémur en la pierna izquierda porque tiene el hueso desplazado. Pero ha estado consciente en todo momento, respira bien, han podido hablar con él desde el primer minuto con nitidez. La carrera se reanudó después, que es bueno", declaró Manzano en DAZN.

La caída multitudinaria se produjo en la curva once. Junto a Piqueras, se fueron al suelo Alberto Ferrández, Sergio García Dols, Filip Salac, Daniel Muñoz, David Alonso y Collin Veijer.

Los jueces mostraron rápidamente la bandera roja para poder atender como era debido a los pilotos accidentados. Al no haberse completado tres vueltas, la salida se consideró nula y los pilotos de nuevo retomaron sus posiciones en una nueva parrilla de salida.

Alberto Ferrández tampoco pudo retomar la salida, al tener que quedarse atendido en la clínica del circuito. Sergio García Dols tampoco pudo volver a subirse a la moto al encontrarse con mucho dolor.