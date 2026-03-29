Victoria de Bezzecchi, seguido por Jorge Martín y Pedro Acosta, en el GP de Las Américas

Marco Bezzecchi rompió el récord del circuito y marcó el mejor crono en los libres en Buririam.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) sumó este domingo en el Circuito da las Américas de Austin (Texas) su tercera victoria consecutiva del cuso, junto a las dos que logró en los dos últimos grandes premios de la pasada temporada, al ganar el Gran Premio de los Estados Unidos de MotoGP, certamen en el que recupera el liderato que cedió un día antes a su compañero de equipo, el español Jorge Martín.

Además, el australiano Senna Agius (Kalex), en Moto2, y el italiano Guido Pini (Honda), en Moto3, vencieron en sus respectivas categorías.

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), que tuvo que cumplir con una penalización de 'vuelta larga' por su incidente en la carrera 'sprint' con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), acabó quinto y justo detrás de éste.

Bezzecchi, que dominó la carrera de principio a fin, vuelve a ser el líder en la clasificación provisional del mundial e iguala a Marc Márquez, el último piloto que, en 2014, ganó las tres primeras carreras de la temporada.

En apenas tres vueltas la carrera de MotoGP dejó bastante claras las posiciones de cabeza, con un trío formado por Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Jorge Martín que fue el de los aspirantes al podio en el Circuito de Las Américas (COTA), mientras que por detrás el interés se centró en la posible remontada de Marc Márquez tras cumplir una sanción que le relegó a la undécima posición.

Bezzecchi fue consolidando poco a poco su primera posición y, aunque Pedro Acosta, intentó aguantar el segundo puesto, no pudo con los ataques de Jorge Martín, que acabó segundo, mientras por detrás Fabio di Giannantonio aguantaba el cuarto puesto.

No estuvo demasiado afortunado Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que fue perdiendo posiciones hasta acabar décimo, mientras que un sorprendente Ai Ogura (Aprilia RS-GP) llegó a ascender hasta el cuarto puesto, hasta que el motor de su moto cedió y le obligó a abandonar.

Marc Márquez cumplió con su sanción y al principio con poco ritmo, pero luego consolidando un buen paso por vuelta, fue dando cuenta de sus rivales hasta llegar a una más que meritoria quinta posición final.

Agius gana en Moto2; 'Manugas' González, nuevo líder

o Senna Agius (Kalex) fue el vencedor de la carrera de Moto2, que estuvo plagada de accidentes y bajas de pilotos en la reanudación, por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y del español Izan Guevara (Boscoscuro), con el también español Manuel 'Manugas' González (Kalex) en la cuarta posición y como nuevo líder del campeonato.

González suma 39,5 puntos, por 36 del también español Izan Guevara y con el anterior líder, Daniel Holgado, tercero con 33 puntos.

El español Daniel Holgado (Kalex), hasta ahora líder, se fue por los suelos en la primera curva del trazado y se llevó por delante al estadounidense Joe Roberts (Kalex), y poco después, en la curva once, se produjo una caída multitudinaria.

Hasta siete pilotos se vieron implicados al quedarse sin frenos el español Alberto Ferrández (Boscoscuro), en la que el peor parado fue el también español Ángel Piqueras (Kalex), que sufrió la fractura del fémur izquierdo con desplazamiento, y también se vieron involucrados Sergio García Dols (Kalex), al que se le 'salió' un hombro y no pudo volver a la carrera tampoco, Filip Salac, Daniel Muñoz, David Alonso y Collin Veijer.

Pini vence en Moto3 y logra su primera victoria

El italiano Guido Pini (Honda) logró su primera victoria en grandes premios al vencer en Moto3 por escasamente 56 milésimas de segundo sobre el líder del mundial, el español Máximo Quiles (KTM), en tanto que la tercera plaza en el podio fue para el también español Álvaro Carpe (KTM), autor de la 'pole position'.

Carpe no se dejó sorprender en la salida, que realizó a la perfección para comandar la carrera, en tanto que Quiles consiguió remontar desde la octava a la tercera plaza, justo por detrás del hispano argentino Valentín Perrone (KTM).

A cuatro vueltas del final un nuevo 'apretón' de Máximo Quiles, que marcó su mejor tiempo de vuelta rápida, dio la impresión de que se iría de sus compañeros de escapada, pero no fue así y en la décima, Guido Pini pasó a Máximo Quiles y Perrone lo intentó también en un 'rifirrafe' que permitió a Álvaro Carpe llegar hasta ellos.

La penúltima vuelta comenzó con Perrone como líder, pero con los cuatro pilotos en un pañuelo y, ya metidos en la vuelta final, el hispano argentino intentó cerrar todos los huecos a sus rivales, con Carpe, Pini y Quiles tras él.

No hubo concesiones entre ninguno de ellos, que pelearon el triunfo en cada curva, hasta que en la última del trazado tanto Perrone como Carpe se fueron algo largos y ese hueco lo aprovecharon Pini y Quiles para 'colarse' por el interior camino de las dos primeras posiciones en Austin.