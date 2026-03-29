La Cultural Leonesa prescinde de su director deportivo, José Manzanera

La Cultural y Deportiva Leonesa ha comunicado oficialmente este lunes el final de la etapa de Jose Manzanera como director deportivo de la entidad. De esta manera, se desvincula del club leonés tras cuatro temporadas al frente de la gestión deportiva.

El arquitecto del ascenso

Manzanera, que llegó a la estructura del club en el verano de 2022, ha sido una figura clave en la historia reciente del equipo. Su proyecto culminó con el ascenso a LaLiga Hypermotion la pasada temporada, un hito que ha marcado su trayectoria en León.

Desde la Cultural Leonesa se ha querido agradecer su "trabajo, profesionalidad y dedicación", así como su "implicación en el club a todos los niveles". El club también le ha deseado "los mayores éxitos personales y profesionales en el futuro" en el comunicado oficial.