Almeida echa de menos "un poco a sus compañeros" y Ayuso confiesa que "apretar por aguantar cinco minutos más no tiene mucho sentido"

El ciclista español del UAE Juan Ayuso, que consiguió la victoria de etapa el pasado viernes, llegó este domingo a 22 minutos del ganador de la etapa en Valdezcaray, el danés Jonas Vingegaard.

Vingegaard, el gran favorito para llevarse la victoria final de la ronda española en Madrid, no es líder, ya que el maillot rojo lo mantiene el noruego Thorsten Traeen.

A 24 segundos del danés entró en meta el portugués compañero de Ayuso en el UAE, Joao Almeida. Un Almeida que en declaraciones a Eurosport reconoció que se sintió solo en esos instantes finales cuando se escapó Vingegaard.

"Hoy extrañé un poco a mis compañeros. Nadie estuvo conmigo al final", apuntó Almeida.

"No le he podido seguir en el momento que ha atacado. He ido bien en la subida, pero Vingegaard ha volado", añadió el portugués.

palabras de ayuso

Nada más entrar en la meta de Valdezcaray, Ayuso atendió a los medios allí presentes, y entre ellos a nuestro compañero Quique Iglesias: "Estaba bastante cansado, me duelen bastante las piernas del otro día. No podía ayudar mucho al equipo y me lo tomé tranquilo".

Preguntado por su falta de apoyo a Almeida, el ciclista español añadió que no hubiera podido estar allí con ellos: "No hubiera estado ahí. Apretar por aguantar cinco minutos más no tiene mucho sentido".