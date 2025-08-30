Pereiro le revela a Paco González el próximo equipo de Juan Ayuso: "Es información y mucha intuición"

Juan Ayuso es la gran esperanza del ciclismo español. Un corredor que engancha a los aficionados y que gana, sobre todo que gana. El alicantino a sus 22 años era el clavo al que se agarraba la Vuelta para tener a un deportista local peleando por la victoria, pero Ayuso no subirá a lo más alto del podio en Madrid.

El espectáculo de Ayuso en la Vuelta

La de 2025 es la tercera ronda española que disputa Juan Ayuso. Fue tercero en su debut en 2022, bajó a cuarta posición en 2023 y el año pasado se ausentó. En esta acudió de rebote después de que Tadej Pogacar decidiera que no iba a correr, una vez ganado su cuarto Tour. Ante la ausencia del esloveno y las dudas sobre el estado físico de Joao Almeida, que se había caído en Francia, se le reclutó.

Joao Almeida y Juan Ayuso

No le salieron bien las cosas en el Giro. Tuvo un pequeño enganchón con Del Toro, compañero de equipo y aunque ganó una etapa acabó retirándose. No era la primera vez que Ayuso tenía un rifirrafe con otro corredor de su equipo. Ya le pasó con Pogacar y Almeida en el Tour. Ese precisamente era uno de los grandes morbos: la bicefalia Ayuso-Almeida.

En la previa de la carrera el español dejó claro que no llegaba en plena forma y que no venía a hacer la general. Algo que se ratificó en la etapa de Andorra cuando Ayuso se dejó ir y perdió 12 minutos. Al día siguiente en Cerler se marcó una exhibición con victoria de etapa para alimentar los debates sobre cuál es su verdadera forma. Lo cierto es que Ayuso siempre da que hablar.

EFE Celebración de Juan Ayuso tras su victoria en la 7ª etapa de La Vuelta

la posible salida del UAE

Ayuso, que cumplirá 23 años el 16 de septiembre, tiene contrato hasta 2028 con el UAE. El problema es que en su actual equipo nunca será el líder principal y lo sabe. Ese honor le corresponde a un Pogacar, con el que no tiene mucha sintonía, y con el que no ha vuelto a coincidir desde el Tour de Francia 2024. Los rumores sobre su posible salida de UAE siempre han estado presentes y ahora parece que pueden hacerse realidad.

Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia 2006, le ha contado a Paco González, director de Tiempo de Juego, cuál va a ser el próximo equipo del español, si a final de año dejará su actual escuadra: "Lidl-Trek. Lo que le encantaría a Quique Iglesias es que se fuera a Movistar, pero no tiene el presupuesto el equipo y tendría que duplicarlo. Creo que lo tiene hecho con Lidl-Trek. No es información contrastadísima. Es información y mucha intuición".

