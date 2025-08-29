Al UAE le funciona el Plan Ayuso

Juan Ayuso no estaba muerto. Después de perder tiempo en Pal. Andorra y desentenderse de la lucha por la general se sacó de la manga un etapón para ganar en la cima de Cerler y dar a su equipo, el UAE, la tercera victoria seguida. Atacó en el primer puerto del día, mantuvo a raya al pelotón y ganó en solitario sacando 2:35 en meta al resto de los favoritos.

ayuso se desquita

El ciclista español se impuso este viernes sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) mantiene el maillot rojo de líder tras una jornada de montaña con poca emoción en la pelea por la general y que sirvió de desquite para el catalán. El barcelonés supo rehacerse al mal día que había tenido el jueves en la llegada en alto a Pal, donde se dejó sus opciones de pelear por el triunfo final al ceder casi ocho minutos con los favoritos.

24 horas después cambió su rostro de sufrimiento por el de alegría para sumar su decimoquinto triunfo como profesional a sus 22 años. Por detrás, en el grupo de favoritos, del que se volvió a descolgar el español Mikel Landa (Soudal-Quick Step), apenas hubo pelea, salvo un amago del portugués Joao Almeida (UAE), lo que benefició a que el noruego Traeen vista un día más la prenda roja de líder de la 'grande' española.

Traeen mantiene el liderato con 2:33 sobre Vingegaard y 2:41 sobre Almeida. Este sábado se disputará la octava etapa de esta Vuelta Ciclista España, ya completamente llana y buena oportunidad para los velocistas, con salida en Monzón Templo y llegada en Zaragoza tras 163,5 kilómetros y con la amenaza del posible viento.