Vinicius: "No voy a cambiar la historia y no voy a hacer de España un país sin racistas"

El jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr ha analizado en una entrevista en el diario francés L'Equipe todo lo que ha vivido en los últimos meses en referencia a los episodios de racismo que ha sufrido en los diferentes campos de nuestro país.

"Personalmente sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas. Para que los que lleguen en los próximos años no pasen por esto, para que los niños puedan tener tranquilidad en el futuro. Por ellos haré todo lo que pueda", apunta el jugador brasileño.

Por otro lado, recuerda así cómo fue la situación ocurrida en Mestalla al final de la temporada pasada: "Sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de manera flagrante e importante. Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno es para hacer feliz a la gente. Y un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar

"Lo que pasó en Valencia fue en la jornada 35, pero en todos los partidos fuera de casa disputados antes de este hubo episodios de racismo", añade el brasileño y además confiesa Vini que desde LaLiga "nunca hicieron nada. Ya había hablado con La Liga para decir que esto tenía que cambiar. No me escucharon" y ese choque ante el Valencia sirvió de punto de inflexión porque a partir de ahí "me escucharon desde el momento en que el mundo entero empezó a hablar de España. Eso les hizo reaccionar".

La estrella de la selección brasileña y del Real Madrid asegura que está aprendiendo mucho sobre el tema del racismo: "Desde los 19 años me ha interesado el tema del racismo. Entiendo un poco más cómo debo reaccionar".

"Me alegro que las cosas estén cambiando. Las leyes cambiarán y, en los estadios, creo que eso cada vez pasará menos gracias a eso", celebra Vini Jr.

Vinicius, durante el partido en Mestalla de esta pasada temporada.EFE

En esa entrevista en L'Equipe apunta que él no ha vivido episodios muy graves de racismo fuera de los campos, aunque personas de su familia sí: "Soy muy joven y no he experimentado lo que otros en el pasado han experimentado. Nunca me han negado el acceso a un baño por ser negro. Nunca me han pedido que pase por la puerta trasera de un restaurante porque soy negro. Pero para mí era importante saber que les pasó a otros. Yo no lo viví, mi padre tampoco, pero mi abuelo, mi bisabuelo sí. Sufrieron estos momentos tristes de la historia y yo tenía que saberlo".

Por último, Vinicius apunta que quiere seguir teniendo influencia en este mundo del racismo porque "Mi voz pesa. Puedo ayudar. No se trata sólo del fútbol o sólo de los negros. Si alguien te insulta de una manera que te duele, tienes que luchar contra ello. Hasta que las cosas cambien".

En otro orden de cosas, Vinícius anunció que quiere tener una historia parecida a la que han escrito leyendas del Real Madrid y destacó que quiere ganar el Mundial con Brasil porque su país lo necesita.

Por último, habló sobre la posibilidad de ganar un Balón de Oro: "Esperemos que sí, pero prioridad al equipo. Como Karim. Solía dar todas sus asistencias a Cristiano y siempre era Cristiano quien recogía el trofeo. Al final acabó ganándolo".

"Siempre hablo de la importancia de mis compañeros. Si marco 60 goles en una temporada y no ganamos, no tiene sentido. ¿Cómo voy a ganar un Balón de Oro si al final mi equipo no ha ganado nada? Creo que todos trabajamos juntos. Y entonces, un día, como Modric, como Karim, uno de nuestros jugadores será coronado. Es un sueño", aseguró.