Vinicius acaba con todos los rumores de una posible marcha a Arabia Saudí

Vinicius ha sido galardonado con el premio The Best al Mejor Futbolista

Arabia Saudí ha intentado tentar a Vinicius tirando de petrodólares. En los últimos tiempos se ha especulado sobre el interés del país en llevarse a la estrella del Real Madrid y cubrirle de oro, pero parece que el brasileño lo tiene claro: Quiere seguir de blanco. Así lo asegura en un vídeo que este viernes ha publicado RMTV y en el que promete amor a su club.

“Ojalá pueda seguir aquí muchos años más”, asegura Vinicius en un vídeo en el que desde la entidad se le rinde tributo por haber alcanzado los 100 goles como madridista. Unas palabras con las que pone fin a todos los rumores.

“Para mí, es muy importante poder llegar a los 100 goles y entrar en la historia de este club. Con 24 años y tras siete temporadas, estar haciendo historia es algo muy importante para mí y toda mi familia. Ojalá pueda seguir aquí muchos años más. Apenas 23 jugadores han marcado 100 goles y entre ellos, está uno de mis ídolos, Ronaldo Nazário, quien siempre me ha dado muchos consejos para mejorar de cara a portería. Para tirar mejor. Cristiano también. Son jugadores a los que he podido ver y que han marcado una época en este club. Ojalá pueda seguir sus pasos. Cristiano ha marcado 451 goles en el Real Madrid... ¡Más goles que partidos! Y he podido ver casi todos. Es una figura que me ha acompañado desde niño. Ser uno de los que, ahora, alcanza la cota de los 100... es un orgullo enorme”, finaliza el ganador del último premio The Best.