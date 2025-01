Ancelotti: "Hay jugadores que nadie sospecha y que quieren venir al Real Madrid"

El rendimiento de Rodrygo Goes jugando en banda izquierda ante las ausencias por sanción de Vinícius Junior es "un tema de debate", admitió este viernes su técnico, Carlo Ancelotti, al tiempo que resaltó su compromiso priorizando el "bien del equipo" al individual.

"Puede ser un tema de debate porque Rodrygo se encuentra muy cómodo en banda izquierda, pero ha aportado mucho en la derecha, ha marcado en muchos partidos también", reconoció el italiano en rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas. "Es un jugador completo, somos conscientes de que le gusta más la banda izquierda, pero a veces, por el bien del equipo, alguien tiene que sacrificarse y él siempre lo ha hecho poniendo como primer pensamiento el bien del equipo", añadió.

Cordon Press Rodrygo celebra uno de sus dos goles contra el Brest.

Ancelotti, pese a que no aseguró abiertamente que da el mercado por cerrado a horas de la finalización del plazo para fichajes y salidas, se mostró tranquilo con la decisión que tiene que tomar Rodrygo ante el interés de Arabia Saudí por su fichaje. "Me cuesta hablar del futuro de los futbolistas porque son decisiones personales, pero lo que veo es que los jugadores que están aquí son muy felices y se quieren quedar el máximo tiempo posible. Quieren ganar títulos y aportar", defendió, al igual que hizo con Vinícius.

"Después lo que piense cada uno es difícil para mí, que ya me cuesta hablar de mi futuro. Oigo que muchos quieren estar en la plaza de Rodrygo y Vinicius porque muchos jugadores quieren jugar con esta camiseta, muchísimos. No me gusta nombrar, pero hay muchos que quieren venir, también algunos que nadie puede sospechar. Es la historia y la fuerza de este club. Imagina los entrenadores que quieren venir aquí", ironizó.

Cordon Press Vinicius y Rodrygo han recibido interés desde Arabia Saudí

Por otra parte, el técnico italiano se mostró respetuoso con Arabia Saudí y el intento de crecimiento de su fútbol, poniendo el foco en jugadores que triunfan en Europa. "Arabia es un país que tiene el Mundial en 2034 y tiene el derecho de aprovechar el fútbol para mostrar una buena imagen del país. Es un proyecto muy serio porque Arabia es un país muy fuerte, con muchos aficionados. No veo nada raro. Están intentando mejorar fichando a jugadores importantes. El fútbol, como el mundo, se ha globalizado. El fútbol no es de Europa, es mundial,", explicó.