Vingegaard su primera París-Niza

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha proclamado vencedor de la 84ª edición de la París-Niza después de defender este domingo su renta en la general en la octava y última etapa, de 129,2 kilómetros con salida y meta en Niza y en la que ha logrado imponerse el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious).

Un año después de su abandonar la 'Carrera hacia el Sol' por una dura caída, Vingegaard pudo resarcirse conquistando por primera vez la ronda francesa al aumentar de 3:22 a 4:23 su ventaja sobre el colombiano Dani Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe), la mayor registrada entre el ganador y el subcampeón de la París-Niza desde 1939 y la cuarta mayor en la historia de la carrera.

Así, el sudamericano que tuvo que conformarse con la segunda plaza; el alemán Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), a 6:07, completó el podio en el estadio Allianz Riviera. Los españoles Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), a 9:09, e Ion Izagirre (Cofidis), 9:19, acabaron en el 'Top 10', sexto y séptimo, respectivamente.

Fabio Van den Bossche (Soudal Quick-Step), Benjamin Thomas (Cofidis), Matteo Trentin (Tudor), Alexandre Delettre (TotalEnergies) y Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) protagonizaron en el kilómetro 9 la primera escapada del día, que nunca llegó a superar el 1:15 de renta y que fue perdiendo fuelle mientras se acercaba a la Col de la Porte.

Los fugados fueron neutralizados antes del ascenso, y el francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) tomó el relevo para marcharse por delante de Marc Soler, alcanzado por el pelotón en el descenso. El galo inició la subida a la Côte de Châteauneuf-Villevieille con una ventaja de 45 segundos, con el INEOS Grenadiers trabajando.

En la subida, Dani Martínez sufrió una caída provocada por un compañero y se reincorporó a la carrera con una desventaja de 1:30 con sus rivales en la general. Delante, INEOS Grenadiers y Visma-Lease a Bike no bajaron el ritmo y atraparon a Paret-Peintre antes del último ascenso.

El belga Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike) tiró con fuerza para lanzar el ataque de Vingegaard a 21 kilómetros de la meta. Sin embargo, Lenny Martínez consiguió mantenerse a rueda del danés hasta la cima, a 18,5 kilómetros de meta). Colaboraron hasta el último kilómetro, cuando el francés preparó su golpe final para adjudicarse el triunfo parcial.