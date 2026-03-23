Victoria judicial del Barça ante un representante que pedía 3 millones por el fichaje de Koundé en julio de 2022

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha desestimado la demanda por 3 millones de euros presentada por el agente FIFA Isaac Tutumlu contra el FC Barcelona por su presunta participación en el traspaso de Jules Kounde en 2022.

Tutumlu reclama al club azulgrana esa cantidad por su intermediación en el traspaso del internacional francés del Sevilla al Barça en julio de 2022, al entender que jugó un papel esencial en las negociaciones sin que su trabajo fuera remunerado.

Según el representante, que ya había intermediado en la cesión del entonces también jugador del Sevilla Luuk de Jong al Barcelona en el verano de 2021, su intervención en el fichaje de Kounde por parte de la entidad azugrana, que pagó 50 millones fijos más 5 más en variables, evitó que finalmente recalase en el Chelsea, que también estaba interesado en hacerse con sus servicios.

En su demanda, Tutumlu aportó correos y conversaciones de Whatsapp con Ramon Planes, entonces secretario técnico del Barça; Mateu Alemany, director de fútbol de la entidad azulgrana; Ramón Rodríguez 'Monchi', director del Sevilla; Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, e incluso con el propio Joan Laporta, presidente del club catalán.

Sin embargo, la sentencia, adelantada por 'El Periódico de Catalunya', cree que no ha quedado demostrado que existiera "una aceptación tácita o consentimiento tácito por parte del club demandado" en cuanto a la intervención de Isaac Tutumlu en la operación, y por eso ha desestimado la demanda.

El agente FIFA ha confirmado a EFE que apelará el fallo, pues considera que el mismo ha obviado las pruebas aportadas -las comunicaciones con los implicados que supuestamente demuestran su intervención en el fichaje- y que las contradicciones en las que, según él, habrían incurrido algunos de los testigos presentados por el Barça.