El 'olvido' del Atlético con los goles de Vinicius en el derbi: "Gol de los locales"

Vinicius, durante el derbi entre el Real Madrid y el Atlético

El jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr, fue clave de nuevo en la victoria por 3-2 de su equipo ante el Atlético de Madrid en el derbi de este domingo.

Suyo fue el gol del empate desde el punto de penalti y suyo fue también el tercer tanto que terminó por dar los tres puntos al equipo de Álvaro Arbeloa.

Esta victoria permite al conjunto blanco seguir a cuatro puntos del FC Barcelona en la Liga antes del parón.

Durante el trascurso del encuentro ha llamado la atención la forma que tenía de contar los goles de Vinicius la cuenta de 'X' del Atlético de Madrid.

"52' | Real Madrid 1-1 Atleti. Empata el Real Madrid de penalti", esto escribió el Atlético tras el gol del empate del '7' merengue.

El tanto definitivo del brasileño lo detalló de la siguiente manera la cuenta del conjunto colchonero: "72' | Real Madrid 3-2 Atleti. Gol de los locales".

Esto choca con la forma de señalar el tanto de Fede Valverde. En esta ocasión sí que nombran al jugador uruguayo del Real Madrid: "56' | Real Madrid 2-1 Atleti. Gol de Valverde"

Muchos usuarios no pasaron por alto este detalle y le preguntaban a la cuenta del Atlético si se habían olvidado del nombre de Vinicius.