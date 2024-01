"Victimismo": Siro López dice todo lo que piensa sobre el anuncio de Xavi Hernández para dejar el FC Barcelona

Xavi Hernández aparecía en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona el viernes y sus palabras estaban enfocadas en intentar tranquilizar el ambiente que rodea al club. El sábado, tras caer ante el Villarreal, sorprendía con su salida de la entidad culé al final de la temporada, un anuncio que no gustó a Siro López en El Tertulión de Tiempo de Juego.

Lo anunciaba acompañado por su esposa, Nuria Cunillera, y su hermano Óscar Hernández: "El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una decisión tomada con el presidente, Rafa Yuste, Deco y Alejandro Echevarría. Creo que el club necesita un cambio de rumbo. Por el bien de los jugadores y la Junta directiva".

El técnico egarense indicaba que la comunicación con Joan Laporta había sido "humana" y "con sentido común": "Pienso que es el momento y que es la mejor situación para el club. Es momento de un cambio de rumbo y de dinámica, sobre todo, para los jugadores". La respuesta sorprendía, a pesar de que ya lo tenía pensado, como informó Helena Condis.

Xavi Hernández calificó la Supercopa como un título importante, pero teme a Osasuna. EFE.

"Pienso que podemos luchar LaLiga, a pesar de estar a 10 puntos", señalaba para lo que todavía está en juego esta temporada, "Creo que destensa todo, siento que tengo que irme el 30 de junio y que es bueno para el club". Xavi Hernández recalcaba su decisión, a la que no hay vuelta atrás, pase lo que pase.

El anuncio de Xavi Hernández

También hizo un repaso sobre todo lo que había sucedido hasta este instante: "El primer año me decían que no servía de entrenador, es la sensación que tengo de que el club va a mejorar con mi marcha como entrenador. La dinámica es muy negativa y no tengo explicación". Xavi Hernández será pasado culé a partir del 30 de junio.

El entrenador de 44 años ha puntualizado que ha tomado esta decisión "por el bien de su club": "Normalmente, soy así de tranquilo. Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo. He pensado en el club, en el presidente, en Deco y sobre todo en los jugadores, que necesitan un cambio de dinámica. No se merecen esta situación".

Por todo lo que había dicho Xavi hasta ahora, era lógico pensar que esta sería su última temporada. Hace pocos días lo dejó muy claro. Aseguró que dejaría el banquillo del Barça en caso de que no se ganaran títulos y, según se ha ido viendo, es casi imposible que el conjunto azulgrana levante ningún trofeo este curso.

En la Copa del Rey y en la Supercopa de España, el Barça ha quedado eliminado recientemente. En LaLiga, después de la derrota de este sábado contra el Villarreal por 3-5, el equipo culé ya está a 11 puntos del líder, el Girona, y a 10 del Real Madrid. En la Champions League la exigencia es tan elevada que es muy difícil acabarse convirtiendo en campeón.

"Victimismo"

Tras conseguir dos títulos el curso pasado, el Barça se ha caído con todo el equipo y el fin de ciclo parecía más que evidente. Xavi no ha tenido tregua en los seis meses que llevamos de temporada y en eso se centraron sus declaraciones, algo que Siro López calificó en El Tertulión de Tiempo de Juego como "victimismo".

Xavi, atiende a los medios antes del entrenamiento del Barcelona previo al partido contra el Betis. EFE.

Siempre ha estado en el ojo del huracán, cada vez con más frecuencia, porque su equipo no ha conseguido mostrar ninguna evolución y ha demostrado estar muy lejos de los equipos más grandes de Europa. El problema es que el club azulgrana seguirá con esta situación hasta el final de temporada con todas las dudas que esto trae consigo.