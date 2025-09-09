El Valencia se plantea no darle entradas al Barcelona si no las tiene para que sus aficionados accedan al Johan Cruyff

El Valencia se plantea no ofrecer al Barcelona ningún cupo de entradas para cuando el equipo catalán visite Mestalla en la última jornada del campeonato, si no las tiene para sus seguidores en el encuentro que este domingo ambos equipos disputarán en el estadio Johan Cruyff.

El Barcelona confirmó este martes que el partido de este domingo se disputará en el Estadio Johan Cruyff al no haber obtenido aún los permisos para reabrir el Spotify Camp Nou.

Además, la entidad catalana explicó que solo los 16.151 socios abonados que completaron las temporadas 2023-24 y 2024-25 en Montjuïc podrán adquirir las entradas para el Johan Cruyff, que cuenta con un aforo de 6.000 espectadores. El club azulgrana no ha especificado el aforo reservado para la afición del Valencia, si es que lo hay.

El Barcelona no está dentro del programa de aficiones visitantes que impulsan la UEFA, LaLiga y Aficiones Unidas para fomentar los desplazamientos y que establece un número mínimo de entradas al precio de 30 euros.

De esta manera, que haya un paquete para las aficiones visitantes en los partidos entre el Barcelona y el Valencia depende del acuerdo directo entre ambos clubes y la entidad de Mestalla entiende que si ahora no hay intercambio lo lógico es que no lo haya tampoco en el partido de la segunda vuelta, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de esas intenciones.

El partido entre el Valencia y el Barcelona está previsto para la jornada 38 de la Liga el próximo 24 de mayo y puede por tanto ser decisivo para ambos.