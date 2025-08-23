El vacile de Paco González a Miguel Ángel Díaz por su pregunta a Xabi Alonso sobre Rodrygo: "A Ancelotti no se lo hacías..."

El Real Madrid visita este domingo el Carlos Tartiere en su segundo partido de la temporada en Liga. 24 años después la Primera vuelve a Oviedo y lo hará con un partidazo entre el conjunto de Xabi Alonso y el de Veljko Paunovic. Gran parte de los ojos estarán pendientes de qué pasa con Rodrygo Goes, el hombre que está copando las portadas blancas en estos últimos días de mercado.

EFE Rodrygo celebra su gol durante el amistoso con el Tirol en el que si que jugó.

la situación de rodrygo

Según ha podido saber Deportes COPE, al final todo va a depender del jugador. Si este no está a gusto podría acabar forzando su salida en los días que quedan de mercado, pero por el momento Rodrygo no quiere marcharse y el club no le ha pedido que lo haga. El Real Madrid no quiere venderlo, pero si el futbolista llega con una gran oferta y quiere irse le permitirían hacerlo.

las palabras de xabi alonso

El entrenador del Real Madrid ha asegurado que la decisión de no darle a minutos al brasileño Rodrygo es "única y exclusivamente" suya y que no responde al interés del club por buscarle una salida, y ha afirmado que está "contento" con la plantilla, aunque no descarta que pueda haber "algún cambio". "Todas las decisiones respecto al once son mías única y exclusivamente; pensamos en qué es lo mejor para cada partido. Hablo con muchos jugadores y he hablado con Rodrygo también, claro".

paco gonzález 'regaña' a miguel ángel díaz

La pregunta en rueda de prensa que ha dado lugar a esta respuesta de Xabi Alonso se la ha hecho Miguel Ángel Díaz. En los micrófonos de Tiempo de Juego, Paco González le ha felicitado "como compañero por arrimarse" ante la posibilidad de haberse llevado "un cornadón" en la segunda jornada de Liga. A continuación, ha apostillado que es lo que el técnico rojiblanco debería haber hecho por "preguntarle si las alineaciones las hacía él".

"Bastante educado ha sido. Si decir que tiene una consigna del club para no poner a Rodrygo no es decir que no le hagan las alineaciones ya me dirás qué es. Eres ofensivo, insultante. Eres un auténtico periodista... Esto a Ancelotti no se lo hiciste y a Mourinho no se lo hiciste". Miguel Ángel Díaz se defendía diciendo que "no se atrevería a eso" y aseguraba que en determinadas ocasiones cuando los clubes deciden que salga un futbolista se le intenta apretar que lo haga. Y recordaba lo que pasó con Marco Asensio en 2023: "Esto es habitual. Xabi Alonso si lo hay no lo va a decir".

EFE Xabi Alonso quiere estar atento al mercado en estos últimos días hasta su cierre.

"Rodrygo ha pasado a ser el último de la fila, aunque en el primer partido del Mundial de Clubes Xabi Alonso lo puso de titular. Aquí hay algo que no ha trascendido o que se nos escapa", finalizaba el inalámbrico del Real Madrid. "Lo que ha pasado es que ese chico no está para nada, cuando sale nunca está para nada y por ejemplo el partido del Barça se borró. No salió a calentar y luego se supo que no había querido. Si ha tenido justificación su bajón pues tendrá una causa", apostillaba Paco González antes de añadir. "Te quiero así todo el año, con De la Fuente también".

