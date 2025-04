El único equipo que Tomás Guasch ve capaz de ganar el triplete esta temporada: "Lo ganan sin portero"

Las buenas sensaciones que se desprenden de los únicos dos equipos españoles que pueden ganar Liga, Copa y Champions en la misma temporada, hacen que empiece a rondar una pregunta entre sus aficionados: ¿serán Real Madrid o Barcelona capaces de ganar el triplete esta temporada, o no lo hará ninguno de los dos?

Es la pregunta que Manolo Lama lanzó este jueves a Tomás Guasch y a Emilio Pérez de Rozas en Deportes COPE. Motivos tiene de sobra dado el buen estado anímico de los vestuarios de ambos equipos.

Si dejamos las sensaciones de lado, los hechos nos dicen que el triplete es factible, a partes iguales, en ambos clubes.

El Barcelona atraviesa mucho mejor momento de juego que el Real Madrid, aunque el técnico azulgrana, Hansi Flick, es cauto al respecto: "Creo que soñar está permitido. Tenemos que estar enfocados y trabajar duro y lo haremos, pero no es fácil", afirma el alemán.

EFE Los futbolistas del Barcelona celebran la clasificación para la final de la Copa del Rey.

El vestuario alemán mantiene la cautela de su entrenador, pero la realidad es que existe esa ilusión. El sueño está exactamente a 14 partidos. El Barcelona llega al tramo decisivo en su mejor momento. Les da para ser el único equipo invicto en 2025. Su vorácidad goleadora es abrumadora: han marcado 140 goles. Y cuando Hansi Flick hace rotaciones, el equipo no se resiente. Además, aparecen héroes inesperados como Ferran Torres, capaz de marcar le dé los minutos que Flick le dé, y todos, absolutamente todos, se sienten importantes en ese objetivo común.

Para el entrenador del Real Madrid, la situación es particular para el bagaje que tiene: Ancelotti ha ganado todos los títulos pero nunca ha ganado los tres en una misma temporada. Carlo Ancelotti sigue creyendo que es posible lograr el primer triplete de la historia del club. De hecho, para el técnico italiano, el Real Madrid juega bien y confía especialmente en el buen momento goleador de Kylian Mbappé. Y la razón principal para soñar con el triplete es que cree que sus jugadores dan su mejor versión cuando llega la hora de la verdad.

EFE Bellingham celebra junto a Mbappé el gol del Real Madrid a la Real Sociedad

En el vestuario del Real Madrid no se habla especialmente del posible triplete. Los futbolistas saben que la exigencia, como dice habitualmente Florentino Pérez, la exigencia es máxima. Algunos como Kylian Mbappé sí se atreven a señalar los tres grandes títulos como un objetivo por el que luchar con el Real Madrid: "Lo más importante es ayudar y ganar títulos. Si no ganamos títulos, para mí no vale la pena. Vale la pena únicamente si ganamos la Liga, la Copa y la Champions", afirmaba recientemente.

GUASCH Y EL POSIBLE TRIPLETE DE ESTA TEMPORADA

La respuesta de Tomás Guasch no pudo ser más clara a la pregunta directa de Manolo Lama. Guasch, sin entrar a valorar si Real Madrid o Barcelona, asumió que "tengo otro favorito, que es el PSG. El triplete europeo, estos muchachos, la Copa y la Liga de su país la ganan jugando sin portero, y la Champions es lo del City: después de 100.000 millones de maravedilles invertidos, les puedo tocar", comentó dejando claro que el desembolso económico que hizo el equipo entrenado por Pep Guardiola, al final, acabó dando sus frutos.

Rodri celebra la Copa de Europa que ganó el Manchester City

Por eso, insiste, el Paris Saint-Germain, "creo que es el rival a batir por los nuestros y por todos".

Para Pérez de Rozas, se da un condicionante que permite que todo pueda ocurrir en los dos supervivientes españoles en las tres competiciones: "Hay una cosa a la que no hemos dado vueltas, que es tremendo, y es que los tres títulos se los pueden jugar entre ellos. Hay la final de Copa, puede haber una final de la Champions y de la Liga también entre ellos".

Por lo tanto, y respondiendo a la duda de Lama, "no es que cualquiera de los dos pueda ganar el triplete, es que se lo van a jugar entre ellos". Eso sí, un matiz que puede decantar la balanza: "Y si miramos la historia de este año, yo creo que el Barça está un poquito mejor, ¿eh?".