El triplazo de Doncic y su grito en la cara del Mejor Defensor de la NBA: "Hijo de..."

Los Dallas Mavericks pusieron este sábado el 2-0 en la Final de la Conferencia Oeste tras ganar en Minnesota a los Timberwolves por 108-109. El gran protagonista del encuentro fue el esloveno Luka Doncic, estrella de los tejanos, que aportó 32 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias, pese a jugar con molestias en la pierna derecha.

El exmadridista, a tres segundos para el final, anotó un triple que permitió a los visitantes llevarse el triunfo y tratar de cerrar la eliminatoria en casa. Con ello, culminaba la remontada después de que los 'Wolves' fuesen ganando por 18 puntos de diferencia al descanso y por 14 tras los primeros minutos del tercer cuarto.

LEAKED Audio Of Luka Doncic Trash Talking Rudy Gobert??:



“You motherf*cker…. can’t f*cking guard me!”



Then, Luka tells someone in the crowd: “Go home, b*tch”



Lastly, Luka’s teammates embrace this moment with him, with Dereck Lively saying:



“I’m here for you, bro” pic.twitter.com/vNUZxLtzKX