El drama mundialista de una Italia muerta de miedo: "Cargo con todo un país en los hombros"

Italia juega su tercera repesca consecutiva, después de haberse quedado fuera de los dos últimos mundiales tras perder ante Suecia en 2017 y Macedonia del Norte en 2022. Los dos Mundiales sin Italia pesan en la mente de la afición 'azzurra' y el objetivo es claro. No puede haber un tercero. Para evitarlo la azzurra tendrá que superar primero a Irlanda del Norte en Bérgamo y luego al ganador del Gales-Bosnia.

El problema es que en Italia hay miedo, mucho miedo. 12 años sin ir al Mundial serían una catástrofe. Son claros favoritos, pero no pueden permitirse otro tropiezo y la presión en sus espaldas es enorme. Irlanda del Norte es una selección menor, sin estrellas, con solo tres futbolistas en la máxima categoría y con las bajas de Connor Bradley y Daniel Ballard, sus dos mejores jugadores.

La reflexión de gattuso

"Todavía soy joven y cargo con todo un país en los hombros. No voy a negar que en los últimos siete meses, escuchar 'Míster, llévanos al Mundial' todos los días... la presión es enorme. Pero llevo muchos años acostumbrado, he hecho este trabajo toda mi vida: sin duda es el partido más importante de mi carrera", comentó Gattuso en rueda de prensa.

Italia, que cuenta en sus filas con cracks como Donnarumma, Bastoni, Tonali o Barella solo se ha perdido 4 Copas del Mundo en su historia, las dos últimas de forma consecutiva. Tras el éxito de 2006, llegó la crisis del fútbol italiano, en la que aún sigue sumido. Consiguió clasificar para 2010 y 2014, pero no pasó de fase de grupos.

Cordon Press Italia puede quedarse sin su tercer Mundial consecutivo.

Y en 2017 llegó la primera gran sorpresa. Italia perdió la repesca contra Suecia. Un gol encajado en la ida de la eliminatoria fue suficiente. Incapaz de remontar en San Siro, duelo que finalizó con empate sin goles, quedó eliminada, en uno de las grandes sorpresas del fútbol moderno. Ganó la Eurocopa 2021, pero fracasó de nuevo en 2022. Otra vez una repesca. Macedonia del Norte en semifinales, con el nuevo formato a un solo partido. Lo jugó en casa, en Palermo. Y pasó, de nuevo, lo impensable. Gol en el 93 de los macedonios (0-1). Fuera del Mundial, con la gravedad que supone ser el segundo consecutivo. Ahora, Italia quiere romper el maleficio.