Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Cuatro miembros de una familia originaria de España han desaparecido tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia, según ha informado este sábado la agencia estatal de noticias Antara. La embarcación, que transportaba a un total de 11 personas, se hundió el viernes en el estrecho de la isla de Padar, una zona cercana al popular destino turístico de Labuan Bajo.

Tras el accidente, los equipos de emergencia han logrado rescatar a siete personas: dos turistas también españoles, cuatro tripulantes y un guía turístico. Las labores de búsqueda continúan activas para localizar a los cuatro miembros de la familia desaparecida, que según ha detallado el equipo de búsqueda y rescate de Labuan Bajo, se trata de una pareja y sus dos hijos.

Alamy Stock Photo Isla Padar, Indonesia, Parque Nacional Komodo

Olas de hasta tres metros

La autoridad portuaria de Labuan Bajo ha atribuido el naufragio a las condiciones meteorológicas adversas, concretamente a altas olas de hasta tres metros. El jefe de la autoridad portuaria, Stephanus Risdiyanto, ha señalado las dificultades encontradas en las primeras horas, afirmando que "esto nos dificultó llevar a cabo la búsqueda inicial".

Como medida de precaución, la isla de Padar ha permanecido cerrada a los turistas durante la jornada de este sábado debido a las condiciones meteorológicas extremas. Los accidentes marítimos son relativamente frecuentes en Indonesia, un archipiélago del sudeste asiático compuesto por aproximadamente 17.000 islas, donde las laxas normas de seguridad y el mal tiempo suelen ser factores de riesgo.