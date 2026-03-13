Tomás Guasch, sobre el futuro de Julián Álvarez en el Barça: "Lo saben en Barcelona, Madrid y Buenos Aires"

La pregunta de un periodista a Diego Simeone sobre Julián Álvarez ha vuelto a poner sobre la mesa el futuro del delantero argentino. El técnico del Atlético de Madrid, según ha relatado el periodista Tomás Guasch, lamentó que en los momentos dulces del equipo se le pregunte por "cosas ajenas". Simeone respondió con una obviedad al afirmar que nadie sabe qué será de su vida en el futuro, una forma de eludir la cuestión sobre la posible salida del jugador.

EFE Julián Álvarez celebra su gol en el Atlético - Tottenham en la ida de los octavos de final de la Champions

El Barça, un objetivo prioritario

Frente a la postura del Cholo, Guasch ha asegurado que el interés del FC Barcelona por Julián Álvarez es una realidad. "Barcelona entera sabe, Madrid tres cuartas partes, Buenos Aires lo mismo, y tú también", ha comentado el periodista, dirigiéndose directamente a Simeone. Según su análisis, el club azulgrana ve en el delantero argentino al sustituto ideal de Lewandowski en la posición de '9'.

Para Guasch, el Barça ya ha movido ficha. "¿Que lo han tanteado? Segurísimo", ha sentenciado. Aunque la situación económica del club es delicada, el periodista no duda de que encontrarán la fórmula para acometer el fichaje. "Dicen que pronto tendrán eso del 1 por 1, y si no, es igual, y vendrá una palanca", ha añadido, dejando claro que el dinero no será un impedimento insalvable.

La cantera y las oportunidades

El periodista también ha comparado la situación con la gestión de la cantera en otros grandes clubes como el Real Madrid, donde la enorme competencia dificulta la consolidación de los jóvenes talentos. Guasch ha puesto como ejemplo el caso de Parejo, quien, a pesar de su calidad, tuvo que buscar oportunidades fuera del club blanco ante la presencia de estrellas como Casemiro, Kroos y Modric.

Finalmente, Guasch ha calificado la situación como el "momento julianesco en el Atleti", una encrucijada para el club y el jugador. La conclusión del periodista es clara: el interés del Barça es firme y el futuro del delantero argentino está lejos de estar decidido, con un posible traspaso que marcaría el mercado de fichajes.