Tomás Guasch señala la curiosa coincidencia con la última lesión de Courtois: "¿Volverá a repetirse la historia?"

Thibaut Courtois no podrá disputar los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich tras sufrir una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. El guardameta belga, que se retiró en el descanso del partido contra el Manchester City, estará de baja aproximadamente un mes y medio, por lo que su lugar lo ocupará Andrey Lunin.

CORDONPRESS Thibaut Courtois calienta antes de disputar el Manchester City-Real Madrid

Un guion que se repite

Ante esta situación, el periodista Tomás Guasch ha recordado un episodio que le resulta familiar y que invita al optimismo. Guasch señala que hace dos años, por las mismas fechas, el equipo vivió una situación parecida. "Hay cosas que dan que pensar, ¿no?", ha comentado el periodista, estableciendo un paralelismo con la temporada en la que el Madrid levantó la decimocuarta Champions.

Guasch ha explicado que en aquella ocasión, también en el día de San José, el portero titular y "posiblemente el mejor futbolista del equipo" cayó lesionado justo antes de uno de los "momentos culminantes de la Champions". A pesar de la baja, el Real Madrid consiguió superar la eliminatoria. "¿Volverá a repetirse la historia?", se ha preguntado Guasch en su análisis.

El camino hacia la final

El periodista considera que el desarrollo de la competición es sorprendentemente similar. "El guion parece muy hecho, ¿no?", ha afirmado. Guasch ha recordado la ruta de aquel año: "Primero el PSG, después el Bayer, después el Chelsea, el City y el otro". Ahora, la situación es parecida, ya que tras superar al City, el siguiente rival es el Bayern y en el horizonte podría aparecer el PSG, algo que ha calificado como "una cosa extraordinaria".

La reflexión de Tomás Guasch abre una puerta a la esperanza para el madridismo, que se aferra a las coincidencias y a la épica de las grandes noches europeas para soñar con una nueva Champions. "Veremos qué pasa", ha concluido el periodista, dejando el futuro abierto a la mística que a menudo rodea al club blanco en su competición fetiche.