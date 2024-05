La gran duda del madridismo: ¿Habrá fiesta en Cibeles el sábado si el Real Madrid gana LaLiga?

El Real Madrid puede coronarse campeón de LaLiga este sábado. Los de Carlo Ancelotti entonarán el alirón si derrotan el sábado a las 16:15 al Cádiz en el Santiago Bernabéu y el Barcelona no gana en Montilivi ese mismo día a las 18:30 al Girona. Los merengues también serán campeones con un empate y una derrota culé.

Y es que a falta de 15 puntos por disputarse el Real Madrid aventaja a su más inmediato perseguidor en 11 y le tiene ganado el gol average tras el 1-2 en Montjuic y el 3-2 en el Bernabéu. Un nuevo título que llevaría la 36ª Liga a las vitrinas blancas.

Juanma Castaño y Santi Cañizares coinciden: ¿Debe ir el Madrid a Cibeles el sábado si gana LaLiga? El Partidazo de COPE de este miércoles dio información sobre si el Real Madrid tiene previsto celebrar el sábado el título de LaLiga en Cibeles si se dan los resultados. 02 may 2024 - 07:09

Sin embargo, el posible alirón llega en un momento complicado. Y es que el club se enfrenta el miércoles al Bayern de Múnich en la vuelta de las semifinales de la Champions League tras el 2-2 de la ida. Además, no se coronaría sobre el césped y tendría que esperar al resultado de Montilivi. Por ello, hay serias dudas sobre si habrá celebración o no ese mismo sábado.

Según ha podido saber la Cadena COPE, de momento no hay ningún festejo previsto y el club no valora que los jugadores vayan a Cibeles para encontrarse con sus aficionados de manera organizada. Cuando el partido de Girona acabe los futbolistas estarían ya en sus casas. Debido a esas circunstancias desde el Real Madrid se considera que sería mucho mejor posponer la celebración al siguiente fin de semana y así no desviar la atención del encuentro ante el Bayern.

De momento no hay solicitado ningún dispositivo de seguridad ni al Ayuntamiento ni a la Comunidad de Madrid y tampoco se ha preparado ningún autobús, pero eso no quiere decir que finalmente se prepare algún tipo de celebración.