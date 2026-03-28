La terrible entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden en el amistoso Inglaterra-Uruguay: "¿Para demostrar qué exactamente?"

El partido amistoso internacional disputado este viernes en el estadio de Wembley entre Inglaterra y Uruguay quedó marcado por una fuerte entrada del defensa uruguayo del FC Barcelona Ronald Araujo sobre el mediapunta inglés del Manchester City Phil Foden, que obligó al jugador local a ser sustituido y generó una gran indignación en el banquillo de Thomas Tuchel.

La jugada ocurrió alrededor del minuto 55 del encuentro. Foden avanzaba con el balón por el centro del campo cuando Araujo, en su afán por recuperar, llegó con un plantillazo tardío y fuerte directamente sobre el tobillo izquierdo del inglés. El tobillo de Foden se torció de forma visible tras el impacto, y el jugador cayó al suelo con evidentes gestos de dolor.

Minutos después, Foden fue reemplazado y se dirigió directamente al vestuario, lo que encendió las alarmas en la selección inglesa a menos de tres meses del inicio del Mundial 2026. Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, mostró su enfado visiblemente por la acción, que muchos consideran merecedora de tarjeta roja directa: "Sinceramente, no lo entiendo. De verdad que no. Es un partido amistoso, un partido amistoso, ¿y te enfrentas a un desafío como este? ¿Para qué? ¿Para demostrar qué exactamente?”

A pesar de la dureza de la entrada —descrita por algunos medios como “temeraria”, “brutal” o incluso “rompepiernas”—, el árbitro no mostró ninguna tarjeta a Araújo, ni siquiera amarilla, y dejó continuar el juego.

Esto provocó fuertes críticas en redes sociales y entre aficionados ingleses, que acusaron al central uruguayo de poner en riesgo la temporada, incluido el Mundial, al jugador inglés.

Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, empató 1-1 con Inglaterra en un encuentro físico y de bajo nivel técnico. Araújo fue titular en la zaga charrúa, pero su acción dejó un sabor amargo en el ambiente.