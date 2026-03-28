VOLTA A CATALUNYA
Doblete de victorias de Vingegaard en la Volta para encarrilar la general
El ciclista danés del Visma atacó a 2,2 kilómetros de la meta y se llevó el triunfo en la sexta etapa, que finalizó en Queralt.
Agencia EFE
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El danés Jonas Vingegaard (Team Visma / Lease a Bike) completó el doblete de etapas de montaña en la Volta Ciclista a Catalunya y encarriló la victoria en la general después de exhibirse este sábado en la sexta jornada, de 158,2 kilómetros con inicio en Berga y final en el puerto de primera categoría de Queralt.
El líder destacado de la ronda catalana atacó a 2,2 kilómetros del final y se escapó en solitario hasta cruzar la línea de meta en 4h.05:19 para firmar su segundo triunfo de etapa consecutivo después del que consiguió el viernes en el puerto de Coll de Pal.
El francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe) terminaron en segunda y tercera posición, respectivamente, a unos diez segundos del ganador.
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Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
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