SEGUNDA DIVISIÓN
Pacheta confirma que sufrió un mareo durante el Granada - Huesca: "Me han hecho unas pruebas y estoy bien"
El entrenador abandonó el banquillo del equipo andaluz durante la segunda parte para ser atendido por los servicios médicos del club.
Javier Pastor
Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El Granada consiguió una importante victoria contra el Huesca (4-2) y dio un paso de gigante en su lucha por lograr la salvación en Segunda División. Pero más allá del triunfo, el partido estuvo marcado por el susto que dio José Rojo Martín 'Pacheta' al abandonar el banquillo nazarí durante la segunda parte.
El entrenador, tal y como ha confirmado en la rueda de prensa posterior al partido, sufrió un mareo. "De momento parece que estoy bien. Y parece que ha sido un mareo de la tensión, pero me han hecho las pruebas y estoy bien", afirmó Pacheta, que fue atendido por los servicios médicos del club.
También mostró su preocupación José Luis Oltra, entrenador del Huesca. "Lo importante es que Pacheta esté bien. Me dijeron que estaba un poco mareado y le deseo una pronta recuperación", dijo en la rueda de prensa.
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