La disputa en el vestuario de Mauritania por las camisetas de Messi y De Paul

Una de las imágenes más virales que ha dejado el reciente amistoso entre la Selección Argentina y la de Mauritania, que termino ganando por 2-1 la selección albiceleste, no ha tenido lugar sobre el césped, sino justo al acabar el encuentro. La reacción de los jugadores del equipo africano al sonar el pitido final ha captado la atención de todos, mostrando su profunda admiración por las estrellas de la albiceleste.

Carrera hacia los vestuarios

Tal y como se ha podido ver en redes sociales, varios futbolistas mauritanos aceleraron la marcha en dirección a la zona de vestuarios. Su objetivo no era otro que conseguir las valiosas camisetas de sus rivales, especialmente las de figuras de talla mundial como Leo Messi y Rodrigo de Paul. La prisa era tal que incluso fueron frenados momentáneamente por el personal de seguridad del estadio, en una anécdota que no tardó en difundirse.

El tesoro más deseado

Finalmente, la delegación africana logró hacerse con una bolsa de camisetas del combinado argentino con una camiseta de Messi y dos de De Paul, lo que desató la euforia en la intimidad del vestuario. A continuación, procedieron a repartirlas entre todos los compañeros, en una escena que reflejaba la ilusión por tener un recuerdo único de sus ídolos deportivos.

A pesar de la alegría general, pronto se evidenció que no todas las prendas tenían el mismo valor para ellos. La camiseta con el dorsal 10 de Leo Messi se convirtió en el objeto de deseo principal, generando una simpática disputa entre los jugadores por ver quién se quedaba con el tesoro más preciado. La de Rodrigo de Paul también fue una de las más solicitadas en el reparto.