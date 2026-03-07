COPE
España se impone a Ucrania y suma su segunda victoria consecutiva en el camino hacia el Mundial

Edna Imade,  Lucía Corrales y Vicky López ponen a España segunda empatada a puntos (6) con Inglaterra. 

Edna Imade celebra un gol con la selección de España femenina

Teresa Vasallo Fernández

La selección española femenina se hizo este sábado con un cómodo triunfo (1-3) en el encuentro contra Ucrania en Antalya (Turquía), el segundo de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 después de la victoria de las españolas contra Islandia (3-0).

Edna Imade, de cabeza, y Lucía Corrales, con un disparo potente desde fuera del área, hicieron los dos primeros tantos, todavía en la primera mitad. En la segunda, Vicky López, de penalti, aumentó la diferencia. Olga Ovdiychuk, exjugadora del Atlético de Madrid, hizo el gol del honor para Ucrania.

Así, España suma seis puntos de seis posibles y es segunda empatada a puntos (6) con Inglaterra en el grupo A3 de clasificación para el Mundial 2027, en el que las españolas podrían revalidar el título que consiguieron en 2023. Las inglesas, vigentes campeonas de Europa, se impusieron a Islandia por 2-0, y ya habían ganado a Ucrania por 1-6. para ser líderes.

