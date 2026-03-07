TIEMPO DE JUEGO
Una paloma, 'invitada' al Atlético-Real Sociedad: Giménez la retira definitivamente del campo después de que recibiera un pelotazo
En los primeros minutos del Atlético-Real Sociedad se vio una de las imágenes de la jornada.
Javi Pascual
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura1:16 min escucha
Atlético de Madrid y Real Sociedad se ven las caras este sábado en el Metropolitano en lo que será una prueba de lo que será la final de la Copa del Rey del próximo mes en Sevilla
El choque comenzó trepidante. Sorloth adelantó al Atlético en el minuto 5, y cinco minutos más tarde, Soler ponía el empate.
Sin embargo, unas de las imágenes del encuentro sucedió en el minuto 17 cuando una paloma se llevó un pelotazo en una acción ensayada del Atlético de Madrid. Se veía que estaba viva, pero no se movía en el costado izquierdo del ataque colchonero.
La jugada siguió hacia la otra portería, y cuando el encuentro se paró con ataque rojiblanco en el costado contrario, fue el central uruguayo del Atlético de Madrid quien retiró al animal vivo del terreno de juego.
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ
Visto en ABC
Jorge Rey se adelanta a la Aemet y alerta a España del tiempo que hará en Semana Santa, según las Cabañuelas
El niño meteorólogo ha empleado el método de las cabañuelas para anticipar lo que sucederá durante los últimos días de marzo y el mes de abril