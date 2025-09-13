La Vuelta se salta el sprint especial de Cercedilla para evitar que Ione Belarra e Irene Montero corten la carrera

La Vuelta a España ha conseguido salvar un posible contratiempo y mantener la prueba en marcha pese a tener que dar un rodeo y evitar la localidad de Cercedilla, donde estaba situado el sprint especial de esta 20ª etapa con final en la Bola del Mundo.

En esa localidad de la sierra madrileña se estaba llevando a cabo una concentración contra la presencia del Israel en carrera que había invadido la calzada y pretendía cortar la prueba. La misma estaba liderada por las políticas Irene Montero y Ione Belarra. Sin embargo, la organización ha reaccionado a tiempo y ha decidido suspender el paso por dentro del pueblo para evitar problemas.

La carrera si se ha visto afectada unos kilometros después, a falta de 16 para meta, cuando en el cruce hacia Becerril de la Sierra un grupo de personas se ha sentado en medio de la carretera. No han podido pasar los coches, pero si lo han hecho los ciclistas por un espacio que los manifestantes dejaban libre. El problema, en forma de gran peligro, ha venido cuando estos viendo que su maniobra no surtía efecto se han movido para tapar ese hueco intentando frenar a los ciclistas, lo que ha provocado momentos de tensión. Al final, tras no tener éxito su protesta, han permitido el paso del resto de la caravana ciclista.