Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid, sobre la Vuelta Ciclista: "Hay ciertos llamamientos que son irresponsables"

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha intervenido en el programa 'La Mañana Fin de Semana' de COPE para abordar la tensión ante la última etapa de la Vuelta Ciclista en la capital. Antes, ha confirmado la noticia más trágica de la noche: el fallecimiento de un varón de 51 años tras la explosión en un bar de Puente de Vallecas. Sanz ha explicado que, de los 25 heridos, cinco se encuentran en estado de mayor gravedad y, de ellos, "especialmente dos son los que están en peor situación".

EFE Decenas de personas protestan contra Israel al paso del pelotón por el Castillo de los Templarios en Ponferrada (León), durante la etapa 17 de la Vuelta Ciclista a España

Casi un millar de efectivos para blindar la Vuelta

Ante los intentos de cortar la carrera por parte de manifestantes, como el que protagonizaron Ione Belarra e Irene Montero en la jornada anterior, el consistorio ha reforzado la seguridad. Sanz ha confirmado que el dispositivo "es prácticamente el doble del que teníamos inicialmente planificado", elevando a casi un millar los efectivos municipales, entre Policía Municipal, agentes de movilidad y Samur-Protección Civil. A este despliegue se suman más de 1.000 agentes de la Policía Nacional, conformando un operativo "muy importante" para garantizar la normalidad.

Lo que hay que hacer es un llamamiento, indudablemente a la calma.

Críticas a la Delegación del Gobierno

La vicealcaldesa ha criticado duramente al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por su falta de contundencia. Aunque ha subrayado que "nadie pone en cuestión, por supuesto, el derecho de manifestación", considera que desde la Delegación se hacen "llamamientos que son irresponsables". Según Sanz, Martín pone una "especial insistencia" en proteger las protestas cuando el foco debería estar en la seguridad de un evento deportivo que siempre ha sido una fiesta y de las "decenas de miles de personas" que asisten.

No lo está haciendo, no lo está haciendo, indudablemente.

Para la responsable de seguridad de la capital, los llamamientos a la participación masiva en las protestas "no parece que sea muy muy responsable". Pese a todo, confía en que la jornada transcurra de forma pacífica, pero ha advertido con firmeza que "si hay cualquier intento de ataque violento, que se reprima con toda la contundencia que requiere esta situación".