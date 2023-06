"¿Me tenéis en nómina?": Luis de la Fuente reacciona en 'Tiempo de Juego' a su apodo en las redes sociales

El gesto que hizo Luis de la Fuente cuando Jordi Alba alzó el título expresa a la perfección el tipo de seleccionador que es. El técnico no quiso tener ningún tipo de protagonismo, levantó una mano al cielo de Róterdam, luego señaló a sus jugadores y se retiró a celebrarlo con su cuerpo técnico. Con esta Nations League entra en el selecto grupo de técnicos que han levantado un título con la Selección:José Villalonga, Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Llegó a la Federación para una suplencia de unos meses y ha terminado devolviendo a la senda del éxito a España. Pero hay algunos en redes sociales que le atribuyen otros méritos y habló sobre ello en 'Tiempo de Juego'.

Audio

La selección española cambió su historia reciente: los proyectos que se desplomaron desde el punto de penalti. Los sueños de las grandes citas que quedaron en el camino. Con impotencia en los dos últimos Mundiales. Con injusticia ante Italia en la última Eurocopa. La moneda cayó de cara en esta ocasión para un grupo de jugadores que resucitaron el gen ganador y respondieron con grandeza a la máxima exigencia en tiempos de cambio. Lo ha hecho también con este seleccionador al que le agendaron un mote como si fueran otros los que le hubieran puesto en el banquillo del equipo nacional.

A la Nations Leaguellegó clasificada por Luis Enrique y vuelve con la copa bajo el mando de Luis de la Fuente. Cuatro partidos le han hecho falta para ganar un título oficial. El hombre tranquilo, como le llaman los que le conocen bien, cuenta con mucha experiencia dentro de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, ha visto crecer a las grandes promesas del fútbol nacional y ha sabido encontrar ese equilibrio, esa mezcla entre juventud y veteranía. El mejor ejemplo se pudo ver en la semifinal de la Nations League frente a Italia. Tan pronto te podías encontrar con Gavi en la mediapunta como con Jesús Navas y Jordi Alba en las bandas.

Lo que pasa cuando Luis de la Fuente escucha su mote

Este domingo, una vez más, volvió a llevar a cabo su ritual que realiza antes de los partidos desde que es seleccionador Sub19: su amigo Justo Montoya enciende una vela de la Virgen de la Vega de Haro para darle fuerza antes de los encuentros. "Gracias a Dios he tenido esta oportunidad. Ya dijimos que nos exigimos mucho y que exprimimos al máximo a estos grandes jugadores, que han hecho un esfuerzo descomunal", esgrimía tras el encuentro. Pero en su entrevista en 'Tiempo de Juego' con Juanma Castaño, también contestó a esos que le llaman 'Luis de la COPE'.

El riojano confesó que conocía su apodo de 'Luis de la COPE', nombre que es trending topic en Twitter en cada partido de la Selección y afirmaba:" Me parece fantástico, no sé de donde ha salido, pero es un orgullo que me comparen con los profesionales de la prensa española". Además, bromeaba: "No me tenéis en nómina, ¿no?".

El programa de 'Tiempo de Juego' de este domingo 18 de junio de 2023





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado