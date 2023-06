"Me parece fantástico lo de Luis de la COPE"

Luis de la Fuente se pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego con Juanma Castaño. El seleccionador español se mostraba muy feliz tras haber ganado la Liga de Naciones: "Lo celebro porque hemos conseguido hacer un equipo, ese era el objetivo.Hemos antepuesto los intereses colectivos a los individuales". Además contaba cómo decidieron que Carvajal iba a tirar el penalti decisivo: "Hemos decidido a cinco lanzadores y estaba esperando Carvajal que me dijo que estaba perfecto para lanzar".

Vídeo









El riojano confesó que conocía su apodo de Luis de la COPE, nombre que es trending topic en Twitter en cada partido de la Selección Española y afirmaba: " Me parece fantástico, no se de donde ha salido pero es un orgullo que me comparen con los profesionales de la prensa española". Además, bromeaba: "¿No me teneís en nómina no?".