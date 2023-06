La selección española se proclamó campeona de la Liga de las Naciones tras ganar en la tanda de penaltis a Croacia, con dos paradas de Unai Simón. El partido acabó 0-0 y la selección de Luis de la Fuente tuvo varias ocasiones claras pero que no pudo materializar.





Juanma Castaño preguntó en el Tertulión de los domingos si tanto había cambiado en la selección desde el Mundial, en el que caímos contra Marruecos en los penaltis, hasta esta Liga de las Naciones. Para Tomás Guasch, sí hay cambios: “Rodri es el mejor y balón de oro en potencia; hemos tenido un delantero, …”. Ese es uno de los grandes problemas para Manolo Lama, el que no se confiara más en el jugador del Manchester City: “A lo mejor el problema es que apostamos por Busquets en vez Rodri, que es el mejor mediocentro de nuestro país”.

Paco González, director de Tiempo de Juego, analizó lo positivo y lo negativo de la nueva selección de Luis de la Fuente respecto a la de Luis Enrique: “Creo que es muy diferente pero no en todo para bien, como que no somos tan dominadores. La idea es jugársela antes, ser más verticales y hacer menos el 'tolili' atrás. En algunas cosas es peor y en otras es mejor, prefiero el fútbol sin masticar. Tiene mérito Luis de la Fuente porque esto lo ha conseguido sin Pedri y sin hacer Twitch”.

Audio





Por último, Miguel Rico opinó sobre esta convocatoria hecha por el seleccionador nacional, en la que combina la juentud de muchos de ellos con la veteranía de otros: “Hay gente joven pero algunos muy veteranos, como Alba o Jesús Navas. Esta selección la han preparado para el presente, no para el futuro y la han hecho para esta competición. No se puede discutir porque no hay jugadores muy indiscutibles”.

La celebración, este lunes en Madrid

La selección española de fútbol celebrará hoy lunes en el Wizink Center de Madrid, a las 19:15 horas, la victoria en la Liga de Naciones.



Según ha informado la selección en Twitter, la apertura de puertas al público será a las 18:00 horas y habrá entrada libre hasta completar aforo.

"¡¡Y mañana lo celebraremos por todo lo alto!! Fiesta con los CAMPEONES en el WiZink Center de Madrid", ha escrito en la red social.



En el evento, según ha detallado la selección, habrá actuaciones musicales y "muchas sorpresas más".



España ha conquistado este domingo su primera Liga de Naciones, el quinto título de su historia tras las Eurocopas de 1964, 2008 y 2012 y el Mundial 2010, con Luis de la Fuente convirtiéndose en el cuarto seleccionador que gana un torneo con la absoluta tras José Villalonga, Luis Aragonés y Vicente del Bosque.