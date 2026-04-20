Tebas responde a Arbeloa tras las quejas arbitrales: "Un día dice una cosa, luego dice otra..."

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha defendido este lunes el modelo del fútbol profesional español frente al de la Superliga que impulsa el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y ha vuelto a mostrarse partidario de disputar un partido oficial en el extranjero como parte de la estrategia global de la competición.

"Es una de las patas de la geopolítica, pero no la fundamental. Eso ocurrirá (un partido en el extranjero), hoy está complicado porque instituciones internacionales han tomado demasiado partido en mi opinión sin haber profundizado bien del asunto", explicó tras su intervención en el seminario 'Geopolítica y Deporte' organizado por CESEDEN y LaLiga.

Tebas insistió en que este tipo de iniciativas forman parte del crecimiento global del campeonato y defendió su utilidad para la marca España. "Cuando siempre hablan en plural, digo no, cuidado que es un partido, siempre marca un tema, además de geopolítica, claro, no solo del deporte, sino de política de país", señaló.

El dirigente puso el ejemplo de China como mercado estratégico y criticó las reticencias institucionales a este tipo de acuerdos. "¿Por qué no van a China? ¿Por qué no hablan con los ministros chinos? Yo sí conozco a ministros y estaría deseando que se compartiera la Liga con China. Nosotros creemos que para colaborar y trabajar para la marca de España es mejor. Está difícil, a algunos no les gusta, pero a nosotros nos gusta y lo intentaremos", afirmó.

En paralelo, Tebas respondió a las palabras del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, sobre el impacto de los arbitrajes en la competición y el comentario de que al club blanco le es más fácil ganar Champions que Ligas. "Lo de Arbeloa ya lo oí. Un día dice una cosa, luego dice otra. El otro día, con el Bayern Múnich, decía lo mismo del árbitro. Era el mismo discurso, pero con el del Bayern Múnich no, porque era esloveno"

"Creo que el Real Madrid tiene que intentar seguir compitiendo. Quedan partidos de Liga, quedan puntos", concluyó.

Y volvió a defender el modelo de LaLiga frente al de la Superliga que propone Florentino Pérez. "No me marco las líneas de entenderme con Florentino como persona física, me marco con la forma de entender el fútbol profesional y eso es lo que nos diferencia. Y además ha quedado patente que toda Europa no estaba de acuerdo con la forma de pensar de Florentino. Por tanto, no iba por mal camino que el modelo no es el que defendía él", señaló al respecto.