Tebas se pronuncia sobre la 'guerra' abierta entre Florentino Pérez y Laporta: "El Barcelona no genera crispación, es el Real Madrid contra todo"

El año 2025 llega a su fin y lo hace con una guerra abierta entre Florentino Pérez y Joan Laporta. Una batalla que en las últimas semanas ha crecido entre Real Madrid y FC Barcelona debido a las declaraciones cruzadas que sus presidentes han realizado en las últimas semanas.

Un tema por el que Javier Tebas ha sido preguntado este lunes en una entrevista en el 'Sport'. "En mi opinión, lo que está generando en este caso la crispación no es el FC Barcelona. Tampoco el resto de clubes", empezó diciendo el presidente de La Liga, que agregaba seguidamente: "Es el Real Madrid contra todo. O sea, contra el Barcelona, contra los árbitros...Contra todo. Y, además, creo que de una forma equivocada y errónea, con un relato que no es bueno".

Tebas iba más allá y comentaba: "El relato es que aquí parece que lo que está pasando hoy con algún error arbitral es culpa de lo que pasó en el 2019 o 2017. Se pretende conseguir un relato de que los árbitros están condicionados ahora mismo. Y eso es muy peligroso porque no es así. Ese relato es lo que hace que se genere crispación".

El dirigente de La Liga, además, aclaró cuál es su postura sobre el 'caso Negreira'. "Todo el mundo sabe mi opinión. Yo no estoy diciendo que la actuación del Barcelona en aquel momento, de sus dirigentes, fuese ni mucho menos la más adecuada. Somos los primeros que fuimos a la Fiscalía, los primeros que dijimos que eso tenía que ser investigado e incluso, llegado el caso, ser sancionado en el ámbito deportivo, que en España está prescrito".

Para finalizar, Javier Tebas afirmó que "no es el mediador adecuado" entre ambos clubes porque "también es objeto de los ataques".