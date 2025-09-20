Tebas deja clara la postura de LaLiga con las banderas palestinas tras la polémica del Bernabéu: "Todo lo que sea..."

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que no se va a prohibir la entrada en las competiciones de banderas palestinas, si bien ha deseado que el objetivo es que los eventos deportivos se desarrollen con normalidad y no se vean afectados por las protestas debido al conflicto en Gaza. Estas declaraciones llegan en una semana en la que ha habido polémica después de que en las redes sociales varios aficionados denunciaran que no se les permitió acceder al Bernabéu con banderas de Palestina.

"Todo lo que sea dentro de un orden y sin parar nada hay que respetarlo", ha subrayado el máximo responsable de la Liga, si bien ha advertido que el hecho de que las protestas afecten al desarrollo de una competición "ya es otra cuestión". En este sentido, el presidente de La Liga ha reconocido que lo que sucede con el conflicto en Gaza es "difícil y duro de ver", pero el deporte "tiene que seguir y sobre todo que no haya actos que puedan paralizar nada".

EFE Javier Tebas, presidente de LaLiga, en un acto.

Preguntado por la circunstancia de que equipos españoles se enfrenten en el futuro a conjuntos de Israel en competiciones europeas, Tebas ha puesto el foco en que no son duelos que dependen de organizadores externos. En este punto, ha resaltado que las decisiones que se tomen "serán complicadas y cuando llegue ese momento, aunque será difícil, lo que se desea es que la situación en Gaza, por lo menos, aunque será difícil, esté por lo menos no solucionada, porque es imposible, pero por lo menos esté en una situación donde no sufra una población".